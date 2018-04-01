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Мировые автопремьеры автосалона в Нью-Йорке измерили в цифрах
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Мировые автопремьеры автосалона в Нью-Йорке измерили в цифрах 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Специалисты в автомобильной сфере подобрали несколько чисел, которыми можно описать машины, представленные на автошоу в Нью-Йорке. Получилась интересная картина.
Начнем с числа 50. Под ним скрывается расстояние в дюймах от крыши до дороги в полностью электрическом концепткаре Genesis Essentia. Его корпус полностью изготовлен из углеводородных материалов, а вертикально открывающиеся двери добавляют эффектности автомобилю.
Далее остановимся на цифре 1,2. Именно на столько дюймов увеличилась колесная база обновленной Toyota RAV 4 по сравнению с предшественниками. Кроме того, представленное поколение отличают обновленный дизайн и инновационное зеркало заднего вида со встроенной камерой.
Затем идет показатель 1.9. Он говорит о том, насколько суммарно в кубических футах прибавил в объеме Subaru Forester 2019 года. За счет этого в автомобиле увеличились пространство для пассажиров и место для размещения габаритных грузов.
Под внушительным числом 444 кроется мощность двигателя, установленного на новом Audi RS5 Sportback. Данная модель представляет собой четырехдверную версию Audi RS5.
Вернемся к 50. На столько фунтов увеличилась масса мотора у Nissan Altima 2019 года. Однако увеличение веса компенсировалось снижением шума, исходящего от двигателя.
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