Автомобили дорожают с 1 апреля

В России подняли ставки утилизационного сбора на автомобили

С 1 апреля в России в очередной раз повысились ставки утилизационного налога на автомобили. Ранее правительство индексировало ставки в 2016 году, а очередное повышение связано с «созданием условия для развития экологически безопасных технологий по переработке отходов». Эксперты и представители отрасли уверены, что из-за нововведения цены на автомобили вырастут на 10-15%, однако в Минпромторге настаивают: подорожания не случится.

С 1 апреля 2018 года в России начали действовать повышенные ставки утилизационного сбора на автомобили. Именно с этого дня вступило в силу соответствующее постановление «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств» от 19 марта 2018 года №300. Ранее в Минпромторге отмечали, что средневзвешенный размер индексации ставок составит 15%, однако в сегменте легковых автомобилей, наиболее популярном в России, он вырос сразу вдвое, до 84 тыс. руб.

Напомним, что базовая ставка сбора для легковых машин составляет 20 тыс. руб., а за грузовую машину или автобус — 150 тыс. руб. В зависимости от мощности и класса автомобиля при расчете суммы сбора используются повышающие коэффициенты.

Целью повышения ставок, как отметили в правительстве, является «создание условий для развития экологически безопасных технологий по переработке отходов».

Насколько вырастет сбор

Коэффициент сбора для новых легковых машин с моторами объем до 1 л увеличится с 1,42 до 1,65: таким образом, размер сбора вырос на 17,86% — до 33 тыс. рублей. Для машин старше трех лет коэффициент вырос с 5,3 до 6,15.

Для легковых автомобилей с двигателем от 1 до 2 л коэффициент вырастет сразу вдвое: с 2,21 до 4,2. То есть за новую модель этой категории производителям придется отдать государству уже не 44 200 руб., а 84 000 руб.

Сборы для автомобилей с моторами от 2 до 3 л вырастут на 49,3% до 126 тыс. рублей.

На автомобили с объемом двигателя три и более литров утильсбор остается неизменным и составляет 114,6 тыс. рублей для машин с двигателем объемом от 3 до 3,5 литров и 181,6 тыс. рублей для машин с мотором большего объема.

Для подержанных машин коэффициент вырастет — с 8,26 до 15,69.

Ранее в правительстве заверяли, что средневзвешенный размер индексации утилизационного сбора с учетом прогноза рынка на 2018 год составит 15-17,5%. Скорее всего, расчеты правительства велись с учетом того, что в ряде сегментов ставка вообще не изменилась.

Эксперты: цены вырастут на 10-15%

Российские автомобильные эксперты ранее сошлись во мнении о том, что повышение ставок сильнее всего ударит по компаниям-импортерам, хотя их доля на отечественном рынке и сокращается с каждым годом. Что качается роста цен на автомобили, связанного именно с индексацией утильсбора, то эксперты предполагают, что очередная индексация приведет к росту цен на автомобили на 10-15%, однако автомобили будут дорожать постепенно.

Представители автокомпаний восприняли новости о росте утильсбора довольно пессимистично, особенно те, кто специализируется на импорте автомобилей в Россию, а не на производстве. Однако в Минпросторе заявили, что индексация утильсбора не приведет к увеличению стоимости автомобилей, правда, только тех, что производятся на территории России, в связи с существенным объемом средств бюджета, запланированных в 2018-2020 годах на поддержку автомобильной промышленности — более 125 млрд рублей ежегодно.

Напомним, что утилизационный сбор, который платится один раз за жизнь автомобиля, был введен в 2012 году для нивелирования последствий вступления России в ВТО . Ввиду вынужденного снижения ввозных пошлин на автомобили в правительстве нашли фактическую замену пошлинам, придумав собирать с импортеров деньги на утилизацию машин. Сначала сбор платили только импортеры, а заводы РФ давали гарантии утилизации, но с 2014 года из-за давления стран-участниц ВТО, подавших в суд ВТО, его распространили на всех. Российским автоконцернам стали выдавать промышленные субсидии, которые считаются компенсацией сбора. Последний раз утилизационный сбор поднимали в 2016 году — он был проиндексирован на 65%.

Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что российский авторынок только начал восстанавливаться и находится в слабом состоянии. В связи с этим действия правительства он охарактеризовал как странные.

«Вообще не надо было этого сейчас делать, нельзя все время думать о том, как наполнить бюджет. Из-за неграмотных действий правительства может загнуться наметившийся подъем», — отметил он.

Комментируя заявленные цели индексации, Моржаретто заявил, что они не имеют ничего общего с реальностью.

«Эти сборы — замаскированный налог. Потому что нет никакой целевой программы утилизации автомобилей. Все эти деньги идут в бюджет, где растворяются в общей массе. Они никогда не идут на утилизацию. И для рынка это вредительство», — подчеркнул эксперт.

По его оценке, доля импорта составляет сейчас примерно 17%, а теперь может сократиться еще сильнее.

Как стимулируют спрос

Ранее в правительстве рассказали о том, что на господдержку автомобильной отрасли в России в 2018 году потратят 34,4 млрд рублей. Для сравнения напомним, что в 2017 году, согласно данным Минпромторга, суммарный объем господдержки автопрома составил 62,3 млрд руб. При этом на конкретные программы, которые рассчитаны именно на автомобилистов, в этом году потратят только 7,5 млрд руб.

Речь идет о таких адресных инициативах, как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». На программы «Льготного лизинга», в том числе «Свое дело» и «Российский тягач», запланировано 6,127 млрд руб. Еще 4,37 млрд руб. направят на софинансирование инвестиций. Есть в статье расходов на господдержку и мероприятия по разработке и производству транспортных средств с дистанционным и автономным управлением (1,295 млрд), а также еще несколько приоритетных направлений. Так, на стимулирование приобретения наземного электрического транспорта выделят 1,5 млрд, на мероприятия по стимулированию производства на Дальнем Востоке (перевозки) — 0,5 млрд руб., а на приобретение газомоторной техники — 2,5 млрд руб.