Названы лучшие и худшие немецкие автомобили

Автомобильные эксперты составили список лучших и худших моделей немецких автопроизводителей, назвав как самые удачные автомобили для приобретения, так и неудачные. Речь идет именно о предложениях, представленных на вторичном авторынке России.

Пожалуй, самый знаменитый немецкий автопроизводитель — Mercedes-Benz — имеет в своем модельном ряду не так и много неудачных автомобилей, разве что компактные A-Class и CLA. Эти модели в отличие от других «Мерседесов» не предоставляют своему владельцу за высокую цену ни фирменной комфортабельности, ни отличной управляемости.

Аналогичное можно сказать и о начальных моделях баварской марки BMW — 1-Series и X1. Эти два автомобиля очень тесные и некомфортные машины, которые имеют мало общего с настоящими «БМВ». Гораздо лучшим выбором будет приобретение хоть и старого E39, но в хорошем состоянии. Также неплохими отзывами отличаются обновленные кроссоверы X3 и X5, в которых баварцы устранили проблемы первых модификаций.

Замыкают эту подборку автомобили марок Audi Volkswagen . В списке неудачных моделей ингольштадтцев идут компактный кроссоверы Q3 и Q5, причем последний испытывает серьезные проблемы с бензиновыми двигателями в первом поколении. А Q7, A6, A5 и A4 «Ауди» удались, поэтому на вторичном рынке они пользуются хорошим спросом.

Что касается концерна Volkswagen, то хорошим выбором можно считать кроссоверы Tiguan и Touareq, а вот Passat многие эксперты считают сильно переоцененным.