Carprice впервые вышел на второе место по продажам подержанных авто в России

Больше всего в прошлом году продал подержанных автомобилей холдинг «Рольф» (48158 штук), третье место занимает казанский «Транстехсервис» (30741 авто). Прямой конкурент Carprice — сервис Cartarget, который использует схожую модель продаж, реализовал в прошлом году 1531 автомобиль (сервис работает с февраля 2017 года).

Всего в 2017 году было продано 5,3 млн подержанных авто, что примерно на 2% больше, чем в 2016 году, по данным «Автостата». Около 13% от общего числа было реализовано официальными автодилерами — 690 тысяч машин с пробегом, говорится в данных Российской ассоциации автодилеров.

Сервис Carprice реализует только автомобили с пробегом через систему аукциона. Схема выглядит так: клиенты привозит автомобиль в центр приема, где его осматривают специалисты и выставляют на торги. Участники торгов указывают свои цены и побеждает тот, что сможет предложить наибольшую цену. Озвученную стоимость клиент получает от Carprice.

На данный момент Carprice не работает с конечными покупателями — физлицами. В аукционе участвуют автосалоны (70%), перекупщики (20%) и официальные дилеры (10%).