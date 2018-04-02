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Carprice впервые вышел на второе место по продажам подержанных авто в России
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Carprice впервые вышел на второе место по продажам подержанных авто в России 

RB.ru 2 часа назад
Фото: Inc.
Больше всего в прошлом году продал подержанных автомобилей холдинг «Рольф» (48158 штук), третье место занимает казанский «Транстехсервис» (30741 авто). Прямой конкурент Carprice — сервис Cartarget, который использует схожую модель продаж, реализовал в прошлом году 1531 автомобиль (сервис работает с февраля 2017 года).
Всего в 2017 году было продано 5,3 млн подержанных авто, что примерно на 2% больше, чем в 2016 году, по данным «Автостата». Около 13% от общего числа было реализовано официальными автодилерами — 690 тысяч машин с пробегом, говорится в данных Российской ассоциации автодилеров.
Сервис Carprice реализует только автомобили с пробегом через систему аукциона. Схема выглядит так: клиенты привозит автомобиль в центр приема, где его осматривают специалисты и выставляют на торги. Участники торгов указывают свои цены и побеждает тот, что сможет предложить наибольшую цену. Озвученную стоимость клиент получает от Carprice.
На данный момент Carprice не работает с конечными покупателями — физлицами. В аукционе участвуют автосалоны (70%), перекупщики (20%) и официальные дилеры (10%).
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