Создатели CarPrice и Goldprice.ru создали каршеринг с люксовыми машинами 

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Сооснователь интернет-аукциона подержанных автомобилей CarPrice Эдуард Гуринович и сооснователь платформы по продаже подержанных ювелирных украшений Goldprice.ru Александр Олейник создали сервис Greedy Guys, который позволит клиентам арендовать автомобиль класса люкс. Об этом пишет vc.ru.
Клиенты Greedy Guys также смогут воспользоваться услугами персонального консьержа и доставкой машин в Европу и по территории России (однако сейчас компания готова отправлять машины в Москву, Санкт-Петербург и Сочи). Сейчас в парке компании восемь машин, среди которых Porsche 911 Turbo S, Bentley Bentayga W12, Mercedes-Benz G63, Ferrari 488 GTB, а также Porche Panamera Turbo и Mercedes-Benz S63.
Компания планирует приобрести BMW M5, Lamborghini Urus, Porsche 718 Boxter, а также Rolls Royce Ghost. А в будущем парк планируют увеличить до 20 машин. Стоимость участия в «клубном гараже» составляет 1—3 млн рублей. Эти средства компания переводит в баллы, которыми можно пользоваться для аренды машин в течение года. Баллы списывают в зависимости от класса автомобиля и издержек на обслуживание техники.
Основатели проекта лично проверяют кандидатов на участие в клубе. Они также обращаются в страховую компанию, которая изучает историю аварий и штрафов водителя.
У проекта есть еще один основатель. В компании не раскрывают его имя. Однако известно, что это топ-менеджер одной из государственных корпораций.
В марте компания CarPrice вошла в европейский топ-50 потенциальных единорогов. Вместе с онлайн-аукционом подержанных автомобилей в рейтинге оказались разработчик программного обеспечения для обработки больших массивов данных GridGain Systems, а также поставщик облачных программ для управления ресурсами предприятия Acumatica.
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