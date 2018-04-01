В РФ стартовали продажи обновленного пикапа Fiat Fullback

В России стартовали официальные продажи рестайлингового пикапа Fiat Fullback . Автомобиль 2018 модельного года доступен для покупателей по цене от 1 миллиона 629 тысяч рублей.

В базовой комплектации пикап Фиат Фулбэк 2018 оборудован механической трансмиссией и подключаемым полным приводом. «Топовая» версия предполагает наличие автоматической трансмиссии и постоянного полного привода, а также ценник от 1 миллиона 989 тысяч рублей.

Полная масса этой модели по сертификату составляет 2495 кг, что позволит ему без ограничений въезжать в пределы грузового каркаса Москвы.

Отныне все комплектации модели нового Fullback с постоянным полным приводом оснащаются задним бампером с центральной подножкой, кожаной отделкой руля, рычага коробки передач и круиз-контролем.