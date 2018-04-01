Внедорожник Beijing BJ80 покажут в Пекине

В Пекин привезут обновленную копию Mercedes-Benz Gelandewagen

Автохолдинг BAIC представит на пекинской автовыставке рестайлинговый внедорожник Beijing BJ80, являющийся «пиратской» копией известного Mercedes-Benz G-Class.

«Посвежевший» Beijing BJ80 стал шире на 85 мм, благодаря массивным расширителям колесных арок. В моторном отсеке внедорожника будет стоять новейший двухлитровый дизельный мотор мощностью 204 л.с. Плюс к этому, из линейки двигателей не исчезнет и прежний бензиновый агрегат объёмом 2,3 литра, который выдает 250 л.с. от Saab 9-5. Сочетаться с ними будет 6-скоростная автоматическая КПП.

Топовую комплектацию обновленного автомобиля наградили множеством хромированных деталей в экстерьере, легкосплавными колесными дисками на 20 дюймов и красными суппортами тормозной системы.

В салоне внедорожника появятся современные кресла второго ряда, разделенные центральной консолью, на которой расположены кнопки управления информационно-развлекательным комплексом, двумя дисплеями в подголовниках передних сидений и климат-контролем.

Стоимость рестайлингового BJ80 пока неизвестна. Напомним, что цена дореформенной модели начинается от 268 000 юаней (2,4 млн рублей). Тогда как, настоящий Mercedes-Benz Gelandewagen китайским покупателям предлагают за 1 329 000 юаней (12 млн рублей).