Дрифт BMW M5 F90 в Snapper Rocks Blue в Южной Африке

Седан BMW M5 F90 мощностью 600 л.с. недавно стал доступен в Южной Африке и поэтому на местном ипподроме был организован показ его динамических возможностей. Стали доступны фотографии на которых показан BMW M5, очевидно, в режиме 2WD стандартного полноприводного M xDrive, на ипподроме все электронные препятствия отключены и, следовательно это не препятствует показу действительно диких заносов.

BMW M5 в Snapper Rocks Blue в Африке представлена в полноприводных режимах 4WD и 4WD Sport 4WD и 4WD Sport, которые водителями гораздо чаще всего используются. BMW M5 F90 также может двигаться очень динамично, но для более длинных дрифтингов с четко видимым дымом на задней оси необходимо использовать слишком большую тягу двигателя.

Даже в стандартном режиме полностью изменяемое распределение крутящего момента M xDrive передает больше мощности на задние колеса, которая и используется для максимального ускорения.

Использование всех 600 л.с. и 750 ньютонов в режиме 4WD Sport на максимальное укорение, позволяет электронике делать только незначительные дрифты на задней оси, а затем обеспечивает больше мощности на передние колеса для мгновенного ускорения. Если вам нравится разрушение шин на задней оси, вы всегда можете переключиться на режим 2WD и наслаждаться BMW M5 F90 с задним приводом. Как известно M5 самый быстрый автомобиль в семействе BMW, от 0 до 100 км/час согласно заводской спецификации он разгоняется за 3.4 сек, а на практике может и улучшить это значение на несколько десятых доли секунды.