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Новая Ока: первые изображения
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Новая Ока: первые изображения 

Карельские вести 32 минуты назад
Фото: Карельские вести
Буквально на днях появилась информация о возможном возрождении популярной малолитражки. Портал «Карельские Вести» представил, какой она будет.
Судя по всему, в целях экономии за основу будет взят уже существующий кузов, который является весьма удачным. Чтобы автомобиль выглядел более конкурентоспособным, его «подгонят» под стиль современных моделей Лада. Спереди появится уже знакомая решётка радиатора, а фары будут новыми, менее вытянутыми, чтобы соответствовать стилистике всего кузова. Ока получит крупные боковые зеркала и ручки дверей под «естественный хват».
На боковинах должны появиться характерные подштамповки, при этом задняя будет повторять форму колёсной арки. Проём багажной двери останется таким же большим, как и на оригинальной Оке, а вот фонари должны стать другими, более современными. Также стоит отметить нишу номерного знака в стиле модели Xray.
Пока это вся информация по возможной новинке. Вы также можете ознакомиться с пятью вещами, за которые любят и ненавидят ВАЗ-1111.
Кстати, АВТОВАЗ отказался от удлинённой версии Lada Vesta.
По материалам: www.kolesa.ru
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