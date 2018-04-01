Новая Ока: первые изображения

Буквально на днях появилась информация о возможном возрождении популярной малолитражки. Портал «Карельские Вести» представил, какой она будет.

Судя по всему, в целях экономии за основу будет взят уже существующий кузов, который является весьма удачным. Чтобы автомобиль выглядел более конкурентоспособным, его «подгонят» под стиль современных моделей Лада . Спереди появится уже знакомая решётка радиатора, а фары будут новыми, менее вытянутыми, чтобы соответствовать стилистике всего кузова. Ока получит крупные боковые зеркала и ручки дверей под «естественный хват».

На боковинах должны появиться характерные подштамповки, при этом задняя будет повторять форму колёсной арки. Проём багажной двери останется таким же большим, как и на оригинальной Оке, а вот фонари должны стать другими, более современными. Также стоит отметить нишу номерного знака в стиле модели Xray.

Пока это вся информация по возможной новинке. Вы также можете ознакомиться с пятью вещами, за которые любят и ненавидят ВАЗ-1111.

По материалам: www.kolesa.ru