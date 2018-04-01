Как же классно звучит. Вы только послушайте этот миниатюрный 16-цилиндровый двигатель

Однако это не просто игрушка: автомобиль, созданный в пропорции 1:3 к своему реальному прототипу снабжен настоящим 16-цилиндровым двигателем! Правда, вместо оригинальных 6 литров, объем двигателя этого трогательного малыша всего 216 кубиков. Но господи, как же хорошо он звучит. Достаточно просто послушать его, чтобы получить удовольствие.

Однако механики этим не ограничились и показали, как тестируют автомобиль на площадке. Едет он отлично, а в саму модель для реалистичности еще и посадили игрушечного гонщика в оригинальной экипировке.