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1,6 млн фунтов стерлингов, Карл? Точнее Karlmann King
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1,6 миллиона фунтов стерлингов, Карл? Точнее, Karlmann King… 

Автомобили 1 час назад
Фото: automobili.ru
Как часто крупные компании, пытаясь скрыть китайское происхождение, пишут на своём товаре: «разработано в Европе». С этим роскошным автомобилем всё наоборот: спроектирован он в Китае, изготовлен в Европе, а вот рождён был… в США. Да-да, именно американское полноразмерное шасси тяжёлой серии Ford F взяли за прототип инженеры китайской компании IAT для своего «невидимого для радаров» автомобиля с «многогранной внешностью» от истребителя «Стеллс».
Почему же пригодилась именно тяжёлая серия Ford F, а, скажем, не базовый F-150? Очень просто. Ответ на этот вопрос даёт гигантская снаряженная масса автомобиля — 4,5 тонны. Обычная рама её просто-напросто не выдержит.
Под стать гиганту и двигатель — доработанный Ford V10 мощностью под 400 лошадей. Маловато? Да, именно так. Максимальная скорость гиганта Karlmann King составляет всего лишь 140 км/ч, и про расход топлива в этом режиме лучше не спрашивать. Впрочем, владельцу до этого дела нет, ведь сама машина обойдётся в 1,6 миллиона фунтов стерлингов.
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