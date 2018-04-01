Суперкар Ferrari превратили в корч для дрифта (видео) 

Гоночная команда FFF Drifting Department для нового сезона гонок Formula Drift построила на базе Ferrari корч мощностью почти 1000 лошадиных сил.
За основу для постройки корча инженеры гоночной команды взяли суперкар Ferrari 599 GTB Fiorano. На момент выхода этого автомобиля в 2006 году его стоимость составляла 300 000 евро. Из базового шестилитрового мотора V12 мощностью 630 лошадиных сил механики гоночной команды смогли выжать 930 лошадей. Для этого двигатель оснастили двумя турбинами Rotrex. Кроме того, корч получил шестиступенчатую механическую коробку передач с карбоновым сцеплением, гоночную подвеску Ohlins, аэродинамический обвес кузова с огромным задним антикрылом и 20-дюймовые колесные диски OZ. Какая максимальная скорость автомобиля и время разгона с места до ста километров в час команда FFF Drifting Department не сообщает. Однако максимальная скорость стокового Ferrari 599 GTB Fiorano составляет 330 км/ч, а для разгона с места до сотни ему требуется 3,7 секунды.