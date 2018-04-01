Ещё
Суперкар Ferrari превратили в корч для дрифта (видео)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Суперкар Ferrari превратили в корч для дрифта (видео) 

Южный автомобиль 38 минут назад
Фото: Южный автомобиль
Гоночная команда FFF Drifting Department для нового сезона гонок Formula Drift построила на базе Ferrari корч мощностью почти 1000 лошадиных сил.
За основу для постройки корча инженеры гоночной команды взяли суперкар Ferrari 599 GTB Fiorano. На момент выхода этого автомобиля в 2006 году его стоимость составляла 300 000 евро. Из базового шестилитрового мотора V12 мощностью 630 лошадиных сил механики гоночной команды смогли выжать 930 лошадей. Для этого двигатель оснастили двумя турбинами Rotrex. Кроме того, корч получил шестиступенчатую механическую коробку передач с карбоновым сцеплением, гоночную подвеску Ohlins, аэродинамический обвес кузова с огромным задним антикрылом и 20-дюймовые колесные диски OZ. Какая максимальная скорость автомобиля и время разгона с места до ста километров в час команда FFF Drifting Department не сообщает. Однако максимальная скорость стокового Ferrari 599 GTB Fiorano составляет 330 км/ч, а для разгона с места до сотни ему требуется 3,7 секунды.
Южный автомобиль: последние новости
Салон Lamborghini появится в ЮФО в период с 2020 по 2025 год «Ключавто» стал третьим в топ-10 дилеров по росту продаж авто с пробегом Поросший мхом Porsche продают за миллион рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский дипломат устроил ДТП в Киеве55
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов85
Разрешить тонировку
Названы лучшие и худшие немецкие автомобили
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем246
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение