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Hawtai Laville выходит на российский рынок
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Hawtai Laville выходит на российский рынок 

Allroader.ru 34 минуты назад
Фото: Allroader.ru
В России уже в апреле начнутся продажи китайского внедорожника Hawtai Laville. Впервые в нашей стране модель была продемонстрирована еще в 2014 году, но на ее выход в продажу потребовалось почти четыре года.
Исходя из данных, имеющихся в паспорте технического средства, выданного китайскому производителю, внедорожник обладает длиной кузова в 4 426 мм. Единственный доступный для модели силовой агрегат представлен 1.5-литровым турбированным мотором мощностью 145 «лошадей». Трансмиссия механическая, но в качестве опции для Hawtai Laville доступен и «автомат» с четырьмя диапазонами. Привод — исключительно на переднюю ось.
В базовой версии кроссовер получит встроенную аудиосистему, кондиционер, датчики давления в шинах, фронтальные подушки безопасности и другие стандартные опции. Более дорогостоящие комплектации станут обладателем мультимедийного комплекса, парковочного помощника, люка, системы кругового обзора и так далее.
Изначально на сайте Hawtai даже появилась информация о начальном ценнике автомобиля в 1 миллион рублей, но в дальнейшем она была удалена. Никаких официальных заявлений о стоимости китайского авто производитель до настоящего времени не делал. Известно, что в России будут продаваться автомобили, собранные на территории Китая. Пока Hawtai представлен в России единственной моделью Boliger и за весь 2017 год Hawtai не смог реализовать даже 100 экземпляров кроссовера.
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