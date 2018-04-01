Karlmann King -настоящий внедорожник для супергероев

При одном только взгляде на автомобиль Karlmann King становится понятно, что он более чем уместен в сценариях об апокалипсисе зомби.

Однако это очень дорогая машина.

Ее корпус сделан из сочетания стали и углеводородного волокна. Внешне он напоминает очертания знаменитого американского истребителя Stealth. Но при этом в основу была взята платформа Ford F-550.

Несмотря на футуристический внешний вид, который многим покажется неуместным, автомобиль с полным правом можно причислить к люксовым. И это несмотря на то, что в машине могут находиться одновременно до 7 человек пассажиров. К их услугам выдвижные телевизор, холодильник, столики и кофеварка.

На рынке King предлагают приобрести своеобразный дом на колесах по цене свыше 2 миллионов, что кажется заоблачной стоимостью для 13 000 фунтов массы. Под капотом спрятан внушительный двигатель V10 с объемом в 6.8 литра.

Несмотря на такие характеристики мотора, машина может по максимуму выжимать только 87 миль в час. Согласитесь, не очень большая скорость.