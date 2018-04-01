Ещё
Karlmann King -настоящий внедорожник для супергероев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Karlmann King -настоящий внедорожник для супергероев 

Car.ru 23 минуты назад
Фото: Car.ru
При одном только взгляде на автомобиль Karlmann King становится понятно, что он более чем уместен в сценариях об апокалипсисе зомби.
Однако это очень дорогая машина.
Ее корпус сделан из сочетания стали и углеводородного волокна. Внешне он напоминает очертания знаменитого американского истребителя Stealth. Но при этом в основу была взята платформа Ford F-550.
Несмотря на футуристический внешний вид, который многим покажется неуместным, автомобиль с полным правом можно причислить к люксовым. И это несмотря на то, что в машине могут находиться одновременно до 7 человек пассажиров. К их услугам выдвижные телевизор, холодильник, столики и кофеварка.
На рынке King предлагают приобрести своеобразный дом на колесах по цене свыше 2 миллионов, что кажется заоблачной стоимостью для 13 000 фунтов массы. Под капотом спрятан внушительный двигатель V10 с объемом в 6.8 литра.
Несмотря на такие характеристики мотора, машина может по максимуму выжимать только 87 миль в час. Согласитесь, не очень большая скорость.
Car.ru: последние новости
В Пекин привезут обновленную копию Mercedes-Benz Gelandewagen Конструкторы ГАЗа создали маленький грузовичок-трицикл «Шмель» Ford Mustang Bullitt 2019 на самом деле генерирует 480 л.с.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский дипломат устроил ДТП в Киеве76
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов85
Разрешить тонировку
Названы лучшие и худшие немецкие автомобили
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем246
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение