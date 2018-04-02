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Российский дизайнер показал концепт суперкара Lada Questa
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Российский дизайнер показал концепт суперкара Lada Questa 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По сути, дизайнер скрестил модели Lada с суперкаром Bugatti. Так отозвались о новинке автолюбители, просмотревшие изображения.
Российский дизайнер Вячеслав Александров представил изображения нового суперкара Lada Questa.
За основу для своих рендеров он взял линии моделей Lada Xray и Lada Vesta, то есть, были соблюдены X-образные черты фирменного дизайна Волжского автомобильного предприятия. По сути, дизайнер скрестил модели Lada с суперкаром Bugatti. Так отозвались о новинке автолюбители, просмотревшие изображения, сообщает Daily Motor.
Такая машина вряд ли встанет на конвейер. Но, как отмечают эксперты в области дизайна, хорошо бы автовазовцам обратить внимание на опыт зарубежных производителей, которые подобные рендеры собирают в базу и берут «на карандаш». Часто бывает так, что идеи сторонних художников оказывают влияние на интерьер и экстерьер новых моделей мировых брендов.
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