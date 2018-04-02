Российский дизайнер показал концепт суперкара Lada Questa

По сути, дизайнер скрестил модели Lada с суперкаром Bugatti . Так отозвались о новинке автолюбители, просмотревшие изображения.

Российский дизайнер Вячеслав Александров представил изображения нового суперкара Lada Questa.

За основу для своих рендеров он взял линии моделей Lada Xray Lada Vesta , то есть, были соблюдены X-образные черты фирменного дизайна Волжского автомобильного предприятия. По сути, дизайнер скрестил модели Lada с суперкаром Bugatti. Так отозвались о новинке автолюбители, просмотревшие изображения, сообщает Daily Motor.

Такая машина вряд ли встанет на конвейер. Но, как отмечают эксперты в области дизайна, хорошо бы автовазовцам обратить внимание на опыт зарубежных производителей, которые подобные рендеры собирают в базу и берут «на карандаш». Часто бывает так, что идеи сторонних художников оказывают влияние на интерьер и экстерьер новых моделей мировых брендов.