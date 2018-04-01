Maserati Levante Trofeo: 590-сильная буря, посетившая Нью-Йорк

Maserati представила самую мощную версию внедорожника Levante.

Вариант Trofeo дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке 2018 года. Его отличает мощный двигатель V8, которым в Maserati очень и очень гордятся. Так, этот самый 3,8-литровый biturbo генерирует 590 лошадиных сил при 6250 об/мин, а максимальный крутящий момент равен 730 Нм. Мотор, кстати, является плодом труда инженеров Ferrari в Маранелло.

В итоге итальянский внедорожник способен ускориться с места до 62 миль в час (0-100 километров в час) всего за 3,9 секунды. Максимальная скорость должна превышать 186 миль в час (300 км/ч).

Конечно, в данном «Леванте» намного всего больше, чем просто появление нового движка. Trofeo также получает специально перенастроенную спортивную подвеску. Никаких компромиссов отныне! Автопроизводитель обещает идеальную развесовку — 50:50. И низкий центр тяжести заодно.

Важно, что мотор отличается наличием спортивного или даже гоночного режима (у него и без того спортивность зашкаливает!), есть лаунч-контроль. Трансмиссия — 8-ступенчатый автомат. И ничего другого. Для Levante силовую установку пересмотрели капитально — вот ещё из тех моментов, которые непременно стоит выделить.

Машинка такая извлекает выгоду из нового сплиттера под бампером, отличается новым диффузором с овальными выхлопными наконечниками, красуется изменившимися боковыми воздухозаборниками и не только. Мотор «дышать» будет благодаря «жабрам» в капоте. Комплект 22-дюймовых кованых колёс — это самые большие диски, установленные на Maserati когда-либо.

В салоне вы найдёте спортивные ковшеобразные сиденья в натуральной коже и с контрастной строчкой. Плюс Trofeo обретает и уникальные часы. В стандартной комплектации вы также получите высококачественную аудиосистему Bowers & Wilkins.

В Нью-Йорке показали Levante Trofeo в краске Grigio Lava с матовыми 22-дюймовыми колёсами и красными суппортами. Он предназначен для «небольшого числа клиентов Maserati в США и Канаде». Производство начинается этим летом на заводе компании в Мирафиори, Италия. Как вам аппаратик? Делитесь впечатлениями в комментариях! Вэлком!