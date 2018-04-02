Электрический трактор Porsche, майнинг в Lexus и другое: обзор первоапрельских шуток

Первого апреля автопроизводителям частенько приходят в голову интересные и неординарные мысли. Возможно, что в будущем некоторые из них будут воплощены в жизнь, как знать?

Российский офис Lexus предлагает владельцам седана IS как следует подзаработать. Обладатели автомобилей этой модели обычно зарабатывают хорошо, но, как говорится, денег много не бывает, и Lexus предлагает обновить мультимедийную систему седана, которая после этого получит возможность добывать Биткоины. К слову, для того чтобы «фарм» шёл хорошо, владельцам IS нужно ехать как можно быстрее. Впрочем, не стоит и забывать о ПДД.

Scania предлагает дальнобойщикам оценить новую систему безопасности DREAM. В салоне современных грузовиков марки есть датчики, которые следят за усталостью водителя, и в случае обнаружения рассредоточенного внимания, они выводят на экран символ с чашкой кофе, чтобы водитель сделал паузу и не попал в тяжёлую аварию.

Но не всегда водители реагируют на этот сигнал, и Scania решила усилить эту систему безопасности: в случае, если сигнал об обнаружении усталости водителя будет активирован, водитель может нажать на руле кнопку, и грузовик начнёт распылять из дефлекторов печки кофейный аромат, что позволит водителю сконцентрироваться и «дотянуть» 10-15 километров до отеля.

Команда Формулы 1 Mercedes-AMG F1 с сожалением сообщила, что Льюис Хэмилтон решил бросить чемпионскую гонку в текущем году и попробовать себя в MotoGP. Впрочем, команда всё же уверена, что Хэмильтон вернётся за руль в следующем году, после подписания контракта.

Porsche решила, что бензиновыми, дизельными и электрическими седанами, кроссоверами, хэтчбеками, универсалами и даже грузовиками никого не удивишь, и разработала спортивный электрический трактор. Название он получил интригующее — Mission E tractor. Его дизайн продолжает славные традиции седана Mission E и концепта Cross Turismo, а под капотом установлен 700-сильный мотор, который позволяет ему стать чемпионом среди сельскохозяйственной техники. Кстати, с таким мотором будет не стыдно появляться на Нюрбургринге.Honda решила порадовать своих поклонников новой моделью — высоким родстером CR-V, созданным конструкторами марки за несколько минут при помощи болгарок. Компания уверена, что новая модель открывает собой совершенно новый сегмент, однако менеджерам поставлена очень специфическая задача: продать ровно ноль таких автомобилей.

Aston Martin видимо тоже давно подозревал, что нужно попробовать что-то новое и представил монстр-трак Sparta, созданный на базе модели DBX. Под капотом у него располагается гибридный мотор от гиперкара Valkyrie AMR Pro мощностью в 1 100 лошадиных сил. По словам британца, автомобиль (если его можно так обозвать) построен в единичном экземпляре для «очень специфического заказчика» — пилота Aston Martin Дарена Тёрнера, выигравшего в прошлом году гонку 24 часа Ле-Мана.

Компания MG предлагает вместо бензина использовать баранью шерсть, дабы улучшить экологическую обстановку, правда, достоверно непонятно, какой при этом будет выхлоп у автомобилей. Ну а чешская Skoda решила разработать умные подголовники со встроенными динамиками, которые смогут заглушать в салоне посторонние звуки, в частности, крик непослушных детей.

Мы протестировали 1000 семей на дистанции в 10 000 миль и определили, что 80 дБ — звуковой эквивалент пылесоса, является невыносимым шагом для родителей”, — сказал Апрель Фёрст — некий руководитель отдела по специальным проектам.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что в Минтрансе предложили ввести новый дорожный знак.

По материалам: www.kolesa.ru