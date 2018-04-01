BMW: производство электрокаров обходится слишком дорого

Популярность электрокаров в Европе, США и Китае стремительно растёт, что вынуждает автопроизводителей выделять всё больше средств для разработки новых электрических платформ. Но не всё так безоблачно. Как известно, Tesla никак не может наладить поставки массового электрокара Model 3, теперь же о трудностях развития электрических моделей рассказала BMW

Как сообщает портал Motor1, вплоть до 2020 года массовое производство электрокаров BMW не предвидится, поскольку этому не способствуют технологические ограничения. На данный момент производство электрокаров не приносит компании существенную прибыль, в то время, как продажи бензиновых и дизельных моделей позволяют уверенно развивать бизнес. Тем не менее, ситуация может измениться в корне, когда через несколько лет технологии шагнут вперёд.

По словам председателя совета BMW AG Харальда Крюгера, четвёртое поколение силовых установок, которыми оснащаются нынешние электрические модели марки, слишком дорогие в производстве, и ситуация изменится с началом производства пятого поколения агрегатов.

Пятое поколение силовых установок, по сообщению Харальда Крюгера , позволит существенно сократить затраты при производстве. Точную цифру он не озвучил, но намекнул, что речь идёт о двухзначных цифрах.

Также компания собирается выделить не менее 100 миллионов долларов на исследования шестого поколения электрических силовых установок. К 2025 году марка собирается довести количество электрифицированных моделей до 25, из которых 12 будут полностью электрическими.

В прошлом году компания реализовала на европейском рынке 21 010 экземпляров электрокара i3. В 2016 году компания реализовала 14 999 автомобилей этой модели. Однако в ближайшие годы ставка будет сделана, видимо, на модель i4, которая будет конкурировать с Tesla Model 3

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что арабский BMW M550i может похвастаться крутым тюнингом.

По материалам: www.kolesa.ru