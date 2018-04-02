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Alfa Romeo покажет легендарную модель 8C на аукционе в Монако
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Alfa Romeo покажет легендарную модель 8C на аукционе в Монако 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Между седаном Giulia и кроссовером Stelvio, Alfa Romeo создала неотразимый спортивный автомобиль под названием 8C, который, на наш взгляд, по-прежнему остается одним из самых красивых итальянских автомобилей, если не один из самых красивых суперкаров.
Если вы склонны согласиться с этим и ожидаете возможности поставить его на подъездной путь, у нас есть хорошие новости: у RM Sotheby есть два таких экземпляра, уготованных на аукцион в Монте-Карло через пару месяцев.
В предложении аукциониста для его предстоящей продажи в Монако есть как купе Alfa Romeo 8C 2008 года, так и конвертируемая версия 2010 8C Spider. И стоит отметить, что они выглядят фантастически.
Чтобы обновить вашу память, 8C появилась как флагманская модель Alfa десять лет назад. Он был основан на той же платформе, что и Maserati GranTurismo, но скрывался в еще более роскошном кузове, изготовленном из углеродного волокна.
В основании расположился 4,7-литровый мотор без наддува V8 производства Ferrari. Двигатель производит 444 л. с. мощности и 350 Нм крутящего момента, приводя задние колеса в действие через шестиступенчатую последовательную передачу. Но то, чего, возможно, не хватало в производительности, это более чем компенсировалось звуком, своего рода воплем и ругательством, который мог испустить только итальянский NA V8. Alfa Romeo выпустила только 500 экземпляров купе и еще 500 родстеров. И до сих пор эти красавцы остаются востребованными среди поклонников Alfa Romeo.
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