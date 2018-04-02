Alfa Romeo покажет легендарную модель 8C на аукционе в Монако

Между седаном Giulia и кроссовером Stelvio, Alfa Romeo создала неотразимый спортивный автомобиль под названием 8C, который, на наш взгляд, по-прежнему остается одним из самых красивых итальянских автомобилей, если не один из самых красивых суперкаров.

Если вы склонны согласиться с этим и ожидаете возможности поставить его на подъездной путь, у нас есть хорошие новости: у RM Sotheby есть два таких экземпляра, уготованных на аукцион в Монте-Карло через пару месяцев.

В предложении аукциониста для его предстоящей продажи в Монако есть как купе Alfa Romeo 8C 2008 года, так и конвертируемая версия 2010 8C Spider. И стоит отметить, что они выглядят фантастически.

Чтобы обновить вашу память, 8C появилась как флагманская модель Alfa десять лет назад. Он был основан на той же платформе, что и Maserati GranTurismo , но скрывался в еще более роскошном кузове, изготовленном из углеродного волокна.