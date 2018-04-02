Cтавки утильсбора на автомобили в РФ увеличились

Откладывать повышение утилизационного сбора на машины из-за просьб жителей Приморского края не стали.

В России выросли ставки утильсбора на автомобильную технику, согласно соответствующему постановлению правительства страны. Стоит отметить, что в наиболее популярном сегменте новых легковых машин, оснащаемых двигателями объёмом от 1 до 2 литров, коэффициент увеличился почти в два раза — на 90%.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора, — говорилось в документе, опубликованном на сайте кабмина в марте текущего года. — Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года».

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0 0 17.02.2017

Утилизационный сбор в РФ должны уплачивать как производители, так и импортеры машин. Его ввели в 2012 году, тогда же Россия вступила в ВТО и снизила ввозные пошлины на автомобили. Позднее, в 2016 году, утильсбор распространили и на дорожно-строительную технику (бульдозеры, тракторы и комбайны). Как портал «Карельские Вести» уже отмечал ранее, это является некой «заградительной» мерой от импорта, так как отечественные автопроизводители и иностранные компании, выпускающие машины в РФ, получают от государства субсидии, покрывающие расходы на утильсбор.

Напомним, ставка сбора для легковых автомобилей в возрасте до трёх лет с объёмом двигателя до 1,0 литра увеличилась на 16% и теперь составляет до 33 000 рублей, от 1,0 до 2,0 литра — на 90% (теперь — 84 000 рублей), от 2,0 до 3,0 литров — на 49% (126 000 рублей). При этом на машины с объёмом двигателя от 3,0 литра и больше утильсбор прежний. Для электрокаров он вырос на 15% и составил 32 600 рублей.

Ставка выросла на 14,5% для грузовых машин полной массой до 2,5 тонн, оплата составляет 14 250 рублей; от 2,5 до 3,5 т — на 51,5% (30 000 рублей); от 3,5 до 5 т — на 15% (28 500 рублей). Утильсбор вырос на 15% для тяжеловозов массой от 5 до 8 т (сумма сбора теперь 31 350 рублей), от 8 до 12 т (38 100 рублей); от 12 до 20 т (41 850 рублей), от 20 до 50 т (82 500 рублей).

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о том, что повышение утильсбора на автомобили в РФ могут отложить: с таким предложением выступали в конце прошлого месяца депутаты Законодательного собрания Приморского края. Инициатива вызвана тем, что в регионе преобладают импортные автомобили, причём самыми популярными являются японские машины с двигателями объёмом от одного до двух литров.

В Приморье считают, что срок увеличения ставок утильсбора нужно перенести на 1 сентября 2018 года. Напомним, по мнению представителей отрасли, нынешний рост утилизационного сбора может привести к заметному повышению российских цен на новые иномарки.

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По материалам: www.kolesa.ru