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Объявлены российские цены Toyota Camry нового поколения
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Объявлены российские цены Toyota Camry нового поколения 

Карельские вести 46 минут назад
Фото: Карельские вести
На нашем рынке новый седан доступен в семи комплектациях. В «базе» модель последней генерации оказалась дешевле предшественницы.
В России новая Toyota Camry представлена с тремя бензиновыми «атмосферниками»: с прежними «четверками» 6AR-FSE 2.0 (150 л.с.) и 2AR-FE 2.5 (181 л.с.) и двигателем V6 3.5 серии 2GR-FKS, который ставится на американскую версию. В Штатах последний мотор выдает 305 л.с., у нас же мощность урезали до налоговыгодных 249 л.с. Двигатель V6 3.5 модернизирован, он имеет комбинированный впрыск, увеличенную степень сжатия и новый гидравлический фазовращатель. В РФ у Toyota Camry «четверки» все так же сочетаются с шестиступенчатым «автоматом», топовый мотор работает в паре с новой 8АКП.
Цена модели стартует с отметки в 1 399 000 рублей — это на 8 000 рублей дешевле, чем базовая Camry предыдущего поколения (без учета скидок, с которыми в последнее время предлагалась прежняя Камри). Топовую версию Executive Safety оценили в 2 341 000 рублей.
Цены и комплектации Toyota Camry нового поколения
Двигатель
Стандарт
Стандарт Плюс
Классик
Элеганс Safety
Престиж Safety
Люкс Safety
Executive Safety
2.0 (150 л.с.), 6АКП
1 399 000 рублей
1 499 000 рублей
1 549 000 рублей
2.5 (181 л.с.), 6АКП
1 623 000 рублей
1 703 000 рублей
1 818 000 рублей
1 930 000 рублей
2 062 000 рублей
3.5 (249 л.с.), 8АКП
2 166 000 рублей
2 341 000 рублей
В списке стандартного оборудования новой Камри значатся: светодиодная оптика (включая противотуманки), наружные зеркала с электрорегулировками и электроприводом складывания, кожаная обивка селектора управления трансмиссией, электромеханический стояночный тормоз (с функцией автоматической активации), кнопка запуска двигателя, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, система экстренного реагирования ЭРА-Глонасс, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, система помощи при подъеме по склону.
Новость дополняется
По материалам: www.kolesa.ru
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