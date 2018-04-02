Объявлены российские цены Toyota Camry нового поколения

На нашем рынке новый седан доступен в семи комплектациях. В «базе» модель последней генерации оказалась дешевле предшественницы.

В России новая Toyota Camry представлена с тремя бензиновыми «атмосферниками»: с прежними «четверками» 6AR-FSE 2.0 (150 л.с.) и 2AR-FE 2.5 (181 л.с.) и двигателем V6 3.5 серии 2GR-FKS, который ставится на американскую версию. В Штатах последний мотор выдает 305 л.с., у нас же мощность урезали до налоговыгодных 249 л.с. Двигатель V6 3.5 модернизирован, он имеет комбинированный впрыск, увеличенную степень сжатия и новый гидравлический фазовращатель. В РФ у Toyota Camry «четверки» все так же сочетаются с шестиступенчатым «автоматом», топовый мотор работает в паре с новой 8АКП.

Цена модели стартует с отметки в 1 399 000 рублей — это на 8 000 рублей дешевле, чем базовая Camry предыдущего поколения (без учета скидок, с которыми в последнее время предлагалась прежняя Камри). Топовую версию Executive Safety оценили в 2 341 000 рублей.

Цены и комплектации Toyota Camry нового поколения

Двигатель

Стандарт

Стандарт Плюс

Классик

Элеганс Safety

Престиж Safety

Люкс Safety

Executive Safety

2.0 (150 л.с.), 6АКП

1 399 000 рублей

1 499 000 рублей

1 549 000 рублей

—

—

—

—

2.5 (181 л.с.), 6АКП

—

1 623 000 рублей

1 703 000 рублей

1 818 000 рублей

1 930 000 рублей

2 062 000 рублей

—

3.5 (249 л.с.), 8АКП

—

—

—

—

—

2 166 000 рублей

2 341 000 рублей

В списке стандартного оборудования новой Камри значатся: светодиодная оптика (включая противотуманки), наружные зеркала с электрорегулировками и электроприводом складывания, кожаная обивка селектора управления трансмиссией, электромеханический стояночный тормоз (с функцией автоматической активации), кнопка запуска двигателя, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, система экстренного реагирования ЭРА-Глонасс, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, система помощи при подъеме по склону.

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По материалам: www.kolesa.ru