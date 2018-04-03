10 компаний изменили цены на автомобили 

Так, южнокорейская Kia повысила стоимость своего бестселлера Rio — комплектация автомобиля Prestige с двигателем 1,6 л теперь стоит на 2,2 — 2,3% дороже. Узбекский Ravon скорректировал цены на весь модельный ряд: стоимость седана Gentra подросла на 1,5-1,8%, седана Nexia — на 3,5-4,2%, хэтчбека R2 — на 3,7-4,3%, седана R4 — на 1,5-6%.
Китайские марки, напротив, сыграли на понижение. Например, Derways на 3,3% уменьшил цену комплектации «Комфорт» кроссовера Hower H5, у Geely на 2,1-3,6% снизилась стоимость двух комплектаций «паркетника» Emgrand X7. А Lifan добавил две новые комплектации кроссоверу Myway, за счет чего начальная цена этой модели снизилась на 2,3%, а максимальная прибавила на 3,4%.
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