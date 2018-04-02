10 электрокроссоверов, которые мы ждем

Концепт-кары и серийные новинки прошедшего Женевского автосалона не обещают легкой жизни Илону Маску и его автомобильной компании: свои карты раскрыл Jaguar , пополнили флотилию электрокаров и корейцы из Hyundai . И это только начало. На подходе еще 10 электрокроссоверов, которые уже совсем скоро включатся в гонку вооружений.

BMW iX3

До конца текущего года ожидается официальный анонс трех новых моделей линейки BMW i: BMW i4, BMW iNEXT и BMW iX3. Причем испытания последнего уже идут полным ходом. Внешне электрокроссовер будет отличаться от простого Х3 отсутствием выхлопных труб, а также лючком на левом крыле, за которым находится разъем для подзарядки. В серию iX3, запас хода которого, по предварительной информации, превысит 400 километров, пойдет в конце 2020 года.

Audi e-tron

Зато первый электрический кроссовер от Audi появится гораздо раньше. Прототип готового e-tron показали на автосалоне в Женеве, а во второй половине текущего года серийные образцы кроссовера начнут передавать клиентам — предзаказ на модель давно открыт. Машина, чьи технические характеристики пока не уточняются, в Германии стоит от 80 тысяч евро (примерно 5,7 миллиона рублей). В следующем году у нее появится купеобразная версия на мотив BMW X6

Nissan IMx Kuro

Показанный осенью прошлого года концепт IMx Kuro от Nissan тоже обретет серийный облик в ближайшие пару лет. Пока неизвестно, будет ли он таким же мощным (435 лошадиных сил) и выносливым (запас хода — до 600 километров) как концепт, но кроссовер обещает быть достаточно просторным и относительно доступным. В Nissan рассчитывают, что именно их машина станет первым по-настоящему массовым электрокроссовером в мире.

Volkswagen I. D. Crozz

Но все шансы опередить Nissan есть у концерна Volkswagen , который к 2020 году намерен выкатить как минимум два кроссовера на батарейках, причем практически с идентичными техническими характеристиками. Оба они будут построены на новой платформе MEB. Первый кроссовер — Volkswagen I. D. Crozz, который впервые был представлен на прошлогоднем автосалоне в Шанхае. Второй кроссовер — его близнец из стана Skoda , а именно…

Skoda VisionE

Как и Volkswagen, Skoda VisionE будет оснащена двумя электромоторами, чья суммарная отдача составит около 400 лошадиных сил. Благодаря аккумуляторам емкостью 81 кВт-ч, кроссоверы смогут проезжать около 500 километров без подзарядки. При этом максимальная скорость будет ограничена на отметке 180 километров в час. Поскольку до премьеры еще достаточно далеко, вопрос стоимости пока не поднимается.

Ford Mach 1

Еще одна премьера, запланированная на 2020 год — новый спортивный электрокроссовер от Ford, который получит историческое имя Mach 1. Если судить по тизеру, автомобиль будет представлять собой что-то вроде Ford Explorer с характером и динамикой Ford Mustang GT, но приводимый в движение электромоторами. Единственное, что известно про Mach 1, кроме даты выхода, это его ориентировочный запас хода — около 480 километров.

Mercedes EQC

Не отстает от своих немецких и заморских конкурентов и концерн Daimler , который намерен вывести на рынок электрический Mercedes EQC уже в следующем году. Как и в случае с Audi e-tron, точной информации о кроссовере почти нет. Из известного — автомобиль будет полностью самостоятельной моделью (а не разновидностью GLC, как предполагалось ранее), окажется похожим на концепт-кар Mercedes Generation EQ, а его производство наладят на заводе в Бремене.

Byton Concept

В том же 2019 году должен появиться и кроссовер китайско-немецкой компании Byton. Представленный на выставке CES этого года, концепт-кар Byton обещает навязать серьезную конкуренцию и Tesla , и Jaguar — ведь у него в рукаве есть не только высокотехнологичный интерьер с огромным экраном, но и привлекательная стартовая цена на уровне 45 тысяч долларов. На первых порах Byton будет доступен только в Китае, но к 2020 году должен добраться до Европы и США.

Volvo 40.2

Не так давно компания Volvo заявила о том, что больше не собирается вкладывать средства в разработку принципиально новых двигателей внутреннего сгорания. Это значит только одно — пора готовиться к наплыву электромобилей от шведов. Первые должны появиться уже в будущем году, а базой для них послужат Volvo XC90 и XC60. Кроме того, не исключается дебют серийной «батареечной» версии концепта 40.2, который может получить имя S40 Cross Country. И он, с таким-то клиренсом, тоже в каком-то смысле кроссовер.

Faraday Future FF91

Финальный аккорд — да, эта песня уже всем порядком надоела, но есть несколько звоночков, которые намекают на то, что FF91 все-таки станет серийным уже в конце этого года. Во-первых, на улицах Калифорнии люди все чаще фотографируют прототипы грядущего кроссовера. Во-вторых, недавно компания Faraday Future опубликовала видео, в котором продемонстрировала подготовку бывшего завода Pirelli в Хэнфорде к установке оборудования для выпуска машин. Ну и в-третьих, Faraday Future наконец-то начала закрывать свои долги. Остался, конечно, еще ряд неразрешенных проблем, но чем черт не шутит? Предзаказ на FF91 по-прежнему открыт. /m