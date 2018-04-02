Серийный Skoda Vision X дебютирует в марте 2019 года 

Ровно через один год чешский производитель Skoda добавит в свой модельный ряд третий автомобиль класса SUV, который присоединится к флагманскому Kodiaq и компактному Karoq. Как пообещал журналистам директор по продажам и маркетингу производителя Алан Фэви, мы увидим новинку на Женевском автосалоне в марте 2019 года.
Серийная модель, приходящаяся ближайшим родственником маленькому SEAT Arona, была предвосхищена оригинальным концептом Skoda Vision X лишь несколько недель назад. В основе кроссовера будет лежать модульное шасси MQB A0 и мы не слишком удивимся, если линейка силовых агрегатов «малыша» Skoda повторит таковую у Arona.
Напомним, что концепт Vision X комплектовался «мягкой» гибридной установкой на базе турбированного 1.5-литрового двигателя, способного работать на бензине или сжиженном природном газе, и электромотора на задней оси, за питание которого отвечает 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом. До «сотни» этот кроссовер Skoda разгоняется за 9.3 секунды, а выброс CO2 лишь 89 г/км.
По признанию CEO Skoda Бернарда Майера, компания разработала электрическую ось два года назад, когда остро встал вопрос об оптимизации ходовых частей на основе двигателей внутреннего сгорания. Теперь же, как заявил Майер, решается «кто, где и когда будет производить» подобные авто.
Серийный Vision X получит имя в едином ключе с Kodiaq и Karoq, а стилистически он объединит в себе как черты упомянутых SUV, так и дизайнерские находки, примененные в концепте. В салоне же можно ожидать появления «парящего» над передней панелью дисплея мультимедиа-навигационной системы, которого сейчас нет ни у Kodiaq, ни у Karoq.
В добавок к серийному Vision X, чешский производитель уже готов выпустить специально для китайского рынка новый кроссовер Kamiq, который будет чуть крупнее Karoq. Выпускаться модель будет на совместном предприятии Shanghai Volkswagen, а в продажу Kamiq выйдет в июне этого года.