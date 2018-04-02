Серийный Skoda Vision X дебютирует в марте 2019 года

Ровно через один год чешский производитель Skoda добавит в свой модельный ряд третий автомобиль класса SUV, который присоединится к флагманскому Kodiaq и компактному Karoq. Как пообещал журналистам директор по продажам и маркетингу производителя Алан Фэви, мы увидим новинку на Женевском автосалоне в марте 2019 года.

Серийная модель, приходящаяся ближайшим родственником маленькому SEAT Arona, была предвосхищена оригинальным концептом Skoda Vision X лишь несколько недель назад. В основе кроссовера будет лежать модульное шасси MQB A0 и мы не слишком удивимся, если линейка силовых агрегатов «малыша» Skoda повторит таковую у Arona.

Напомним, что концепт Vision X комплектовался «мягкой» гибридной установкой на базе турбированного 1.5-литрового двигателя, способного работать на бензине или сжиженном природном газе, и электромотора на задней оси, за питание которого отвечает 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом. До «сотни» этот кроссовер Skoda разгоняется за 9.3 секунды, а выброс CO2 лишь 89 г/км.

По признанию CEO Skoda Бернарда Майера , компания разработала электрическую ось два года назад, когда остро встал вопрос об оптимизации ходовых частей на основе двигателей внутреннего сгорания. Теперь же, как заявил Майер, решается «кто, где и когда будет производить» подобные авто.

Серийный Vision X получит имя в едином ключе с Kodiaq и Karoq, а стилистически он объединит в себе как черты упомянутых SUV, так и дизайнерские находки, примененные в концепте. В салоне же можно ожидать появления «парящего» над передней панелью дисплея мультимедиа-навигационной системы, которого сейчас нет ни у Kodiaq, ни у Karoq.