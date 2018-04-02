BMW и Daimler создали совместное предприятие для развития электромобилей 

Две крупнейшие немецкие корпорации BMW и Daimler рассказали о планах по объединению собственных услуг мобильности. Для этого производители создадут отдельное предприятие, где будут разрабатывать соответствующие сервисы. Каждая из сторон получит 50%. Car2Go и DriveNow/ReachNow объединят свои усилия в сервисах по обмену автомобилями, в то время как ChargeNow и Digital Charging Solutions — в сервисах по зарядке электромобилей.
По предварительным данным, объединение компаний произойдет в рамках 2018 года. Причем BMW и Daimler четко осознают с какими трудностями могут столкнуться в процессе совместной работы, поскольку в производстве автомобилей они по-прежнему останутся конкурентами. Отмечается, что Ford, GM и другие крупные производители начали экспериментировать со своими собственными услугами и, вполне возможно, что в будущем появятся еще подобные альянсы.