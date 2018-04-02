Будет ли VW продавать китайский «Mid-size SUV» в других странах?

На минувшей неделе, одновременно с презентацией нового поколения Volkswagen Touareg в Китае, немецкий производитель представил два пока безымянных концепта: «Powerful Family SUV» и «Advanced Mid-Size SUV». Оба этих кроссовера полностью разработаны в Поднебесной силами совместного предприятия FAW-WV, но если первый предназначен для продаж исключительно в КНР, то второй вполне может «материализоваться» и на других рынках.

Как заявил в своем интервью изданию Auto Express технический директор Volkswagen доктор Фрэнк Уэлш, компания занимается изучением вопроса о том, в каких других странах можно было бы продавать этот интересный кроссовер. «На сегодняшний день он исключительно для Китая, но я полностью согласен с тем, что это очень сильный SUV и мы оцениваем шансы возможного выпуска модели в других странах. У него прекрасный дизайн и технологическая начинка!» — рассказал Уэлш.

В первоначальном пресс-релизе Volkswagen описывал целевую аудиторию модели как «элита Китая, с high-end — запросами». Естественно, такие потребности есть не только у китайцев и VW очевидно в курсе интереса к подобному автомобилю, к примеру, в Европе или США. Напомним, что только лишь для Поднебесной до 2020 года производитель подготовит 10 новых моделей SUV. Такая массированная атака подкреплена исследованиями, говорящими, что вскоре на этом самом крупнейшем в мире автомобильном рынке каждый второй проданный автомобиль будет кроссовером или внедорожником.