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Acura RDX получила новый турбомотор
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Кроссовер Acura RDX получил новый турбомотор 

Auto.Today 4 часа назад
Фото: Motor1.com
Раннее в этом году о модели RDX от компании Acura мы слышали благодаря автосалону в Детройте, где модель была показана в качестве концепта. Теперь же время пришло для производственной версии 2019 модельного года, и этот кроссовер с турбонаддувом выглядит почти идентично концептуальной версии.
Автомобиль получил полноприводную систему под названием «Super Handling All-Wheel Drive», который предполагает использование 2,0-литрового мотора мощностью 272 л. с. и 380 Нм крутящего момента. Также компания предложит пользователям совершенно новый, более мощный 3,5-литровый V6, который почти наверняка связан с блоком, используемый в Accord и Civic Type R, и настроен где-то между этими автомобилями (соответственно 252 и 306 лошадиных сил). Мы ожидаем, что новый двигатель будет легче, чем старый V6, а меньший вес должен улучшить ощущение руля и управление.
6-стуепенчатая КПП была заменена на 10-ступенчатую автоматическую коробку передач. Большинство его конкурентов используют устройства с шестью или восемью скоростями, поэтому это будет маркетинговый фокус.
RDX достигнет дилерских центров в середине 2018 года, а цены на модель пока еще не объявлены.
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