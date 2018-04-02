Acura RDX получила новый турбомотор

Кроссовер Acura RDX получил новый турбомотор

Раннее в этом году о модели RDX от компании Acura мы слышали благодаря автосалону в Детройте, где модель была показана в качестве концепта. Теперь же время пришло для производственной версии 2019 модельного года, и этот кроссовер с турбонаддувом выглядит почти идентично концептуальной версии.

Автомобиль получил полноприводную систему под названием «Super Handling All-Wheel Drive», который предполагает использование 2,0-литрового мотора мощностью 272 л. с. и 380 Нм крутящего момента. Также компания предложит пользователям совершенно новый, более мощный 3,5-литровый V6, который почти наверняка связан с блоком, используемый в Accord и Civic Type R, и настроен где-то между этими автомобилями (соответственно 252 и 306 лошадиных сил). Мы ожидаем, что новый двигатель будет легче, чем старый V6, а меньший вес должен улучшить ощущение руля и управление.

6-стуепенчатая КПП была заменена на 10-ступенчатую автоматическую коробку передач. Большинство его конкурентов используют устройства с шестью или восемью скоростями, поэтому это будет маркетинговый фокус.

RDX достигнет дилерских центров в середине 2018 года, а цены на модель пока еще не объявлены.