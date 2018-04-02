Утилизационный сбор на массовые автомобили увеличен в два раза

Накануне, 1 апреля, вступило в силу постановление правительства №300 от 19.03.2018 года, устанавливающее новые ставки утилизационного сбора на колёсные транспортные средства.

В пояснительной записке к документу отмечается, что среднее повышение ставок утилизационного сбора составит 15%. Однако, как отмечает "Авторевю" , ставки сборов на самые массовые легковые автомобили с двигателями объёмом 1,0–2,0 литра выросли почти вдвое.

Утилизационный сбор для новых легковых автомобилейТип транспортного средстваСумма сбора до 01.04.2018, рублейСумма сбора с 01.04.2018, рублейИзменение, % С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой 28400 32600 +15 С рабочим объемом двигателя до 1000 см³ 28400 33000 +16 С рабочим объемом двигателя 1000—2000 см³ 44200 84000 +90 С рабочим объемом двигателя 2000—3000 см³ 84400 126000 +49 С рабочим объемом двигателя 3000—3500 см³ 114600 114600 0 С рабочим объемом двигателя от 3500 см³ 181600 181600 0 Ввозимые физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя 3400 3400 0 За машину с мотором объёмом 1,0–2,0 литра теперь придётся заплатить 84 тысячи рублей вместо прежних 44,2 тысяч рублей. Сбор с автомобилей с двигателями объёмом 2,0–3,0 литра вырос в полтора раза до 126 тысяч рублей, а техника с моторами объёмом более трёх литров будет облагаться сборами по прежним ставкам. На прежнем невысоком уровне осталась и ставка на машины, ввозимые частными лицами.

Утилизационный сбор появился в 2012 году, сразу после того, как Россия вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО) и начала постепенное снижение таможенных пошлин на автомобили, ввозимые юридическими лицами.

Сбором облагаются новые и подержанные машины, импортируемые из-за рубежа, а также новые автомобили, выпускающиеся на российских автозаводах. Однако местным производителям правительство компенсирует уплаченные средства в полном объёме. Вероятно, новые ставки утилизационного сбора приведут к подорожанию импортируемых автомобилей с двигателями менее трёх литров.