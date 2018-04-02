Электрический Hyundai Kona прибудет в автосалоны в конце 2018 года

Южнокорейская компания продемонстрировала Kona Electric. Автомобиль поступит на рынок Калифорнии в четвертом квартале 2018 года и получит запас хода около 400 километров. В качестве оснащения будет использоваться литий-ионный аккумулятор на 64кВтч и электродвигатель, обеспечивающий 201 лошадиную силу и 393 Нм крутящего момента. Предлагается передний привод.

Другие рынки получат более дешевую модель с меньшим энергопотреблением и дальностью. При этом Hyundai Kona будет конкурировать с такими автомобилями, как Chevrolet Bolt EV (с запасом хода на 380 километров) и Tesla Model 3 (до 220 миль или 352 километров). Возможность быстрой зарядки для Kona является стандартной: менее чем за час можно возобновить от нуля до 80 процентов заряда. Режимы езды: Normal, Eco, и Sport.

Новый электрический Hyundai Kona получает существенные визуальные отличия от оригинальной модели, позволяющие с легкостью отличать их. Что касается технологий, автомобиль дополняют пакетом активных и пассивных систем безопасности, включающим предотвращение столкновений с распознанием пешеходов, предотвращение столкновений при движении задним ходом, мониторинг слепых зон и удержание в полосе. Модернизированная информационно-развлекательная система с сенсорным дисплеем поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также предоставляется беспроводная зарядка и приложение Blue Link от Hyundai.

Отмечается, подробная информация о стоимости и комплектации Hyundai Kona Electric будет предоставлена немного позже.