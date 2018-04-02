Ещё
Электрический Hyundai Kona прибудет в автосалоны в конце 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Электрический Hyundai Kona прибудет в автосалоны в конце 2018 года 

Auto.Today 24 минуты назад
Фото: Auto.Today
Южнокорейская компания продемонстрировала Kona Electric. Автомобиль поступит на рынок Калифорнии в четвертом квартале 2018 года и получит запас хода около 400 километров. В качестве оснащения будет использоваться литий-ионный аккумулятор на 64кВтч и электродвигатель, обеспечивающий 201 лошадиную силу и 393 Нм крутящего момента. Предлагается передний привод.
Другие рынки получат более дешевую модель с меньшим энергопотреблением и дальностью. При этом Hyundai Kona будет конкурировать с такими автомобилями, как Chevrolet Bolt EV (с запасом хода на 380 километров) и Tesla Model 3 (до 220 миль или 352 километров). Возможность быстрой зарядки для Kona является стандартной: менее чем за час можно возобновить от нуля до 80 процентов заряда. Режимы езды: Normal, Eco, и Sport.
Новый электрический Hyundai Kona получает существенные визуальные отличия от оригинальной модели, позволяющие с легкостью отличать их. Что касается технологий, автомобиль дополняют пакетом активных и пассивных систем безопасности, включающим предотвращение столкновений с распознанием пешеходов, предотвращение столкновений при движении задним ходом, мониторинг слепых зон и удержание в полосе. Модернизированная информационно-развлекательная система с сенсорным дисплеем поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также предоставляется беспроводная зарядка и приложение Blue Link от Hyundai.
Отмечается, подробная информация о стоимости и комплектации Hyundai Kona Electric будет предоставлена немного позже.
Auto.Today: последние новости
Экспресс-тест нового Renault Duster: Даешь больше кроссовера BMW и Daimler создали совместное предприятие для развития электромобилей Кроссовер Acura RDX получил новый турбомотор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобили дорожают с 1 апреля152
Разрешить тонировку
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем250
Маск объявил о банкротстве Tesla7
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов91
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение