24-летнюю «Супру» в идеальном состоянии продали вдвое дороже начальной цены

В США продали спорткар Toyota Supra в идеальном состоянии. Машину купили за 80 500 долларов, хотя в 1994 году она стоила 47 795 долларов. Об этом сообщает Bring a Trailer.

Пробег автомобиля на данный момент составляет 5 616 миль, что эквивалентно примерно 9 062 километрам. Большую их часть проехал первый владелец двухдверки, в собственности которого она находилась более 16 лет. Всего у автомобиля было три хозяина.

«Супра» продавалась с сервисной книжкой, инструкцией по эксплуатации, набором дилерских документов, полученных при первой покупке, набором инструментов, двумя наборами ключей, а также стикером на лобовом стекле, который приклеили на заводе.

Перед продажей машина получила новые шины, аккумулятор и масляный фильтр.

Двухдверка оснащена шестицилиндровым твин-турбо мотором 3.0 2JZ-GTE. Автомобиль не подвергался тюнингу. Отдача двигателя составляет 324 лошадиные силы и 427 Нм крутящего момента. Мотор работает вместе с четырехдиапазонным «автоматом».

Ранее компания Toyota представила прототип возрожденной «Супры». Концепт-кар, именуемый GR Supra Racing Concept, получил гоночный обвес, сделанные из композитных материалов кузовные панели, а также пластиковые стекла.

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