Volkswagen представил концептуальный пикап Atlas Tanoak 

Немецкий производитель в рамках автосалона в Нью-Йорке продемонстрировал концепцию Atlas Tanoak — полноразмерный пикап, основанный на модульной платформе MQB. Несмотря на то, что компания пока не планирует запускать серийное производство модели, вполне вероятно, что через несколько лет Atlas Tanoak выйдет на мировые рынки.
Если же Volkswagen даст «зеленый свет» для Atlas Tanoak, автомобиль станет прямым конкурентом Honda Ridgeline, базирующемся на той же платформе, что и Honda Pilot. Размер новой версии Atlas составляет 5438 миллиметров, что примерно на 83 миллиметра длиннее, нежели недавно обнаруженный Ford Ranger и почти на 406 миллиметров длиннее, нежели Atlas. В качестве оснащения для концепции используется 3,6-литровый двигатель, обеспечивающий 276 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента, и подключенный к восьмиступенчатой коробке передач. Такое оснащение позволяет модели ускоряться с места до 96 км/ч за 8,5 секунды. Внутри концепции располагается 12,3-дюймовая приборная панель, сенсорная 10,1-дюймовая информационно-развлекательная система, а также спортивные сидения. Помимо указанной модели, немецкая компания представила еще одну версию Atlas — концептуальный Atlas Cross Sport, производство которого будет запущено в 2019 году на заводе в Чаттануге.