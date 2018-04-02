Volkswagen представил концептуальный пикап Atlas Tanoak

Немецкий производитель в рамках автосалона в Нью-Йорке продемонстрировал концепцию Atlas Tanoak — полноразмерный пикап, основанный на модульной платформе MQB. Несмотря на то, что компания пока не планирует запускать серийное производство модели, вполне вероятно, что через несколько лет Atlas Tanoak выйдет на мировые рынки.