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Volkswagen представит новые бизнес-пакеты для моделей LCV на CV Show 2018
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Volkswagen представит новые бизнес-пакеты для моделей LCV на CV Show 2018 

VanLife 2 часа назад
Фото: VanLife
Подразделение Volkswagen Коммерческие автомобили представит ряд новых спецификаций, доступных для фургонов Caddy, Transporter и Crafter, на выставке CV Show в Бирмингеме.
Специалисты Volkswagen разработали несколько бизнес-пакетов, включающих в себя различные опции и полезные системы, по очень конкурентоспособным ценам. Для клиентов они будут доступны уже в мае.
Пакет для фургона Caddy включает в себя: сигнализацию, задние парковочные датчики и кондиционер. Его можно добавить к отделке Startline; стоимость составляет £950 (≈ 76 000 руб.). При этом покупатель экономит £520.
Бизнес-пакет для Volkswagen Transporter содержит: цельную перегородку, сигнализацию, задние парковочные сенсоры и кондиционер. Он также доступен на моделях Startline; а его цена равняется £975 (≈ 78 000 руб.). Экономия составляет £510.
Бизнес-пакет для фургона Crafter оснащён: сигнализацией (с двумя дистанционными ключами), передними и задними парковочными датчиками, кондиционером, отсеком для хранения наверху в кабине. Этот набор опций доступен для отделок Startline и Trendline по цене £1 250 (≈ 100 000 руб.). Клиенту удастся сэкономить £1 320.
Эти и другие новинки от компании Volkswagen будут представлены на автошоу в Бирмингеме с 24 по 26 апреля 2018 года.
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