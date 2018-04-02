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Honda превратила CR-V в родстер
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Honda превратила CR-V в родстер 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Компания Honda решила пошутить в честь 1 апреля. Бюджет на «розыгрыш» отвели минимальный, так что и результат получился соответствующим.
В качестве подопытного был выбран кроссовер CR-V. Ему болгаркой отрезали крышу и стойки кузова, превратив в родстер. Понятно, что ездить на таком нельзя: лишившись усиления, кузов моментально сложится. Да и крыши взамен ликвидированной железной никакой не предусмотрено.
Дабы создать иллюзию реального проекта, компания распространила «пресс-релиз». В нем было сказано, что это «новое направление в деятельности» марки, а стоимость машины для потребителей составит «половину от цены кроссовера CR-V, так как клиент получает только половину машины».
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