Honda превратила CR-V в родстер

Компания Honda решила пошутить в честь 1 апреля. Бюджет на «розыгрыш» отвели минимальный, так что и результат получился соответствующим.

В качестве подопытного был выбран кроссовер CR-V. Ему болгаркой отрезали крышу и стойки кузова, превратив в родстер. Понятно, что ездить на таком нельзя: лишившись усиления, кузов моментально сложится. Да и крыши взамен ликвидированной железной никакой не предусмотрено.

Дабы создать иллюзию реального проекта, компания распространила «пресс-релиз». В нем было сказано, что это «новое направление в деятельности» марки, а стоимость машины для потребителей составит «половину от цены кроссовера CR-V, так как клиент получает только половину машины».