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Jaguar анонсировал свой первый беспилотник
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Jaguar анонсировал свой первый беспилотник 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Группа Jaguar Land Rover и разработчик систем автономного управления Waymo договорились о сотрудничестве. Его результатом станет появление беспилотников под марками, входящими в состав британской компании.
Тестовый парк Waymo пополнили электрические кроссоверы Jaguar I-Pace, одни из первых серийных «дальнобойных» электрокаров на рынке. В течение нескольких лет Waymo собирается увеличить количество своих машин до 20 тысяч, и они станут доступны для аренды жителям США. Цель — выйти на уровень миллиона поездок в сутки. Заказать машину можно будет через мобильное приложение.
На данный момент основу парка Waymo составляют минивэны Chrysler Pacifica с автопилотом. Они допущены на дороги общего пользования, и такие тесты играют ключевую роль: они позволяют проверить работу радаров, камер и сенсоров в условиях реального дорожного движения.
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