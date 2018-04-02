Jaguar анонсировал свой первый беспилотник

Группа Jaguar Land Rover и разработчик систем автономного управления Waymo договорились о сотрудничестве. Его результатом станет появление беспилотников под марками, входящими в состав британской компании.

Тестовый парк Waymo пополнили электрические кроссоверы Jaguar I-Pace, одни из первых серийных «дальнобойных» электрокаров на рынке. В течение нескольких лет Waymo собирается увеличить количество своих машин до 20 тысяч, и они станут доступны для аренды жителям США. Цель — выйти на уровень миллиона поездок в сутки. Заказать машину можно будет через мобильное приложение.