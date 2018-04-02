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В «Жигулевской долине» разработают лодочный мотор мощностью 100 л.с.
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В «Жигулевской долине» разработают лодочный мотор мощностью 100 л.с. 

Волга Ньюс 1 час назад
Всего в рамках проекта предполагается разработка и производство трех моделей лодочного мотора мощностью от 90 до 150 лошадиных сил. Флагманская модель будет оснащена турбокомпрессором.
В качестве компонентов, кроме узлов разработанных и произведенных ООО «НПП „ПАТРИОТ“, будут использованы комплектующие отечественного серийного автомобильного двигателя, что снизит затраты на производство. В сторону уменьшения изменится и стоимость владения по сравнению с импортными аналогами. Стоимость владения двигателем будет ниже импортных аналогов в 1,5-2 раза за счет экономии топлива до 5%, доступности запасных частей, возможности обслуживания в любом автомобильном сервисе и применения инновационных смазочных материалов.
Как сообщает технопарк, на сегодняшний день резидентом ведутся разработки двухтактного лодочного мотора мощностью 40-60 лошадиных сил.
На сегодняшний день на российском рынке лодочных моторов мощностью свыше 40 л.с практически отсутствуют модели отечественных производителей, что влечет за собой высокие цены, удорожание владения техникой и существенные затраты на обслуживание лодочных моторов в этой категории. Потребителями перспективного продукта станут лодочные парки на территории Российской Федерации, а также частные лица.
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