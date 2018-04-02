Анонсирован хэтчбек Buick Velite 6

Впервые концептуальный автомобиль с названием Buick Velite был представлен два года назад. Теперь же американский бренд анонсировал выход товарного хэтча Buick Velite 6.

Уже известно, что новинка дебютирует не только в гибридной, но и в полностью электрической версии. В настоящее время производитель опубликовал только фотографию задней фары обновлённого автомобиля. Её форма была значительно модифицирована и есть все основания полагать, что и составляющие фонаря изменились. Технические характеристики автомобиля пока что держатся в тайне.

Концептуальная модель имела бензиновый мотор объёмом в полтора литра, а также электрическую силовую установку и литий-ионный аккумулятор. Напомним, что серийный Buick Velite 5 оснащён полуторалитровым атмосферником мощностью в сто две лошадиные силы, а также двумя электродвигателями, мощность которых составляет сто восемнадцать и шестьдесят пять лошадиных сил. В возможности электродвигателя входит восстановление заряда аккумулятора. Запас хода равен ста шестнадцати километрам. Что касается гибридной модификации, то хэтч может проехать более семисот пятидесяти километров.