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Buick анонсировал новую серийную модель
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Buick анонсировал новую серийную модель 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Марка Buick готовит к премьере товарный хэтчбек Velite 6. Новинка предназначена для китайского рынка.
Концепт с названием Velite американский бренд представил осенью 2016 года в Гуанчжоу. Оказалось, что прототип дал название целому семейству Buick. Так, в 2017-м на китайский рынок вышел гибридный хэтчбек Velite 5 — это перелицованный Chevrolet Volt. А через пару недель в Поднебесной дебютирует «пятидверка» Velite 6, причем в двух модификациях: гибридной (с возможностью подзарядки от электросети) и полностью электрической. Пока Buick распространил лишь один тизер серийной «шестёрки», на нем запечатлен задний фонарь модели. Судя по картинке, форма фонарей и их «начинка» изменились. Информации о силовых установках Buick Velite 6 пока нет, все подробности появятся 17 апреля.
Концепт Velite разработан в научно-техническом центре PATAC (Pan Asia Technical Automotive Centre), входящим в совместное предприятие китайского подразделения General Motors и концерна SAIC. Подзаряжаемый прототип был оснащен бензиновым двигателем 1.5 от Chevrolet Volt, электромотором и литий-ионным аккумулятором. Других характеристик Velite Concept в Buick так и не раскрыли.
В состав установки товарного хэтча Buick Velite 5 (клон Chevy Volt) входят 102-сильный «атмосферник» 1.5, электромеханический вариатор, два электромотора мощностью 118 и 65 л.с., литий-ионная батарея ёКВостью 18 кВт*ч. Электродвигатели могут не только вращать колеса, но и работать в режиме генератора, заряжая аккумулятор. Заявленный запас хода на электротяге — 116 километров, в гибридном режиме хэтч сможет преодолеть до 768 километров пути. На зарядку модели уйдет около 4,7 часа.
Производство «пятерки» налажено в Китае на заводе СП GM и SAIC, там же будут выпускать и Velite 6. Цена Buick Velite 5 (без учета льгот, положенных электрифицированным моделям) начинается с отметки в 265 800 юаней, что эквивалентно примерно 2 426 000 рублей по текущему курсу. Velite 6, вероятно, окажется дороже. Кстати, Velite 5 в Китае не зашёл: с момента выхода на рынок в апреле 2017-го всего было реализовано 1 629 хэтчбеков. За пределами Поднебесной гибрид Buick не продают, та же участь ожидает и Velite 6.
Ранее стало известно о том, что в 2018-м GM представит в Китае 15 новых и рестайлинговых моделей.
По материалам: www.kolesa.ru
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