Инновации в малотоннажном сегменте: обновление Sprinter Classic

Популярный российский малотоннажный автомобиль Mercedes-Benz Sprinter Classic идет в ногу со временем и желаниями своих потребителей. После 5 лет безукоризненной работы автомобиль преобразился внешне и получил расширенное оснащение уже в базовой комплектации. Обновленный Sprinter Classic доступен уже с 1 апреля 2018 г. Автомобиль может похвастаться улучшенным и функциональным дизайном снаружи, сниженным уровнем шума и расхода топлива, более основательным подходом к комфорту водителя и перевозимых грузов, сообщает пресс-служба концерна. Обновленный Sprinter Classic оснащен современной 6-ступенчатой МКПП — это нововведение с нетерпением ждали многие клиенты. Благодаря дополнительной передаче (на предыдущем Sprinter Classic установлена 5-ступенчатая МКПП) удалось снизить расход топлива, уровень шума при езде на повышенной передаче, увеличить динамику и в перспективе ресурс двигателя. Так, инженеры Mercedes-Benz добились снижения расхода топлива на 4,7%. Более того, наличие шестой передачи позволило уменьшения шума на 2 дБ (в сравнении с показателем при аналогичном режиме движения на 5-ой передаче). Экстерьер автомобиля претерпел серьезные изменения. Звезда Mercedes-Benz украшает только обновленную решетку радиатора, ее уменьшенная стилизованная копия покинет капот. Ранее недоступные даже в качестве опции противотуманные фары стали частью основной комплектации, этот тип фар обеспечивает лучшую освещенность дороги. Новый дизайн бампера позволил установить светодиодные ходовые огни. Он также сделал общий облик Sprinter Classic более современным и динамичным.

Уже в базовой комплектации обновленного Sprinter Classic стали доступны электростеклоподъемники и подогреваемые боковые зеркала с электрорегулировкой, комфортное водительское сиденье с подогревом и удобным подлокотником, указатель внешней температуры. Грузовой отсек теперь обшит панелями из жесткого волокна, установлена подсветка порогов.

Новая модель доступна у всех официальных малотоннажных дилеров Mercedes-Benz с марта этого года. Цена обновленного Sprinter Classic начинается от 1 697 000 рублей с НДС.

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