Новый Mercedes-Benz Sprinter Classic стал доступен для заказа

Малотоннажный коммерческий автомобиль в обновленной версии уже предлагается у дилеров в России для покупки.

Стоимость автомобиля с массой 3,5 тонны начинается от 1 697 000 рублей до 1 807 000 рублей. Вариант с массой 4,6 тонны получил ценник от 1,9 миллиона рублей. Моторная гамма автомобиля не изменилась и все также представлена дизельными моторами объемом 2,2 литра, которые выдают 109 и 136 л.с.

При этом двигатели стали на 4,7% экономичнее. У Mercedes-Benz Sprinter Classic появилась новая шестискоростная коробка передач, тогда как ранее он предлагался с пятискоростной механикой. Среди изменений в экстерьер стоит отметить новую решетку радиатора, а также уменьшенный фирменный знак на капоте. Кроме этого обновленный автомобиль предлагается со светодиодным ходовыми огнями и противотуманными фарами. В списке минимальной комплектации появились электростеклоподъемники, боковые зеркала с подогревом, указать внешней температуры, и новое сидение для водителя. Mercedes-Benz официально представил Sprinter нового поколения

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