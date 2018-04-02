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Купе Rolls-Royce Wraith обрело уникальный интерьер
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Купе Rolls-Royce Wraith обрело уникальный интерьер 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Марка Rolls-Royce представила очередную машину в особом исполнении. Купе Wraith из серии Luminary Collection отличает поистине невиданная для автомобильного мира внутренняя отделка.
В потолок автомобиля интегрированы 1340 оптоволоконных световодов. Они составляют «звездное небо», включающее в себя реальные созвездия. В произвольном порядке на крыше вспыхивают восемь падающих звезд. На создание этого элемента интерьера уходит 20 часов ручной работы.
Наконец, кузов окрашен в уникальный серый цвет — оттенок зари. Вкрапления металлических частиц имитируют небо в час рассвета или заката. Яркие линии на кузове имитируют солнечные лучи.
Всего будет построено 55 купе Wraith из серии Luminary Collection. Силовой агрегат не отличается от стандартных двухдверок: двигатель V12 мощностью 632 л.с. и 8-ступенчатый автомат.
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