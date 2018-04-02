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Легендарный суперкар от Toyota лишится очень важного агрегата
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Легендарный суперкар от Toyota лишится очень важного агрегата 

Автовести 2 апреля 2018
Фото: Автовести
Главный инженер проекта Supra Тетсуи Тада заявил в интервью японскому изданию Infoseek, что новой Toyota Supra механика будет не нужна: по его мнению, приготовленный для спорткара робот с двумя сцеплениями наилучшим образом раскрывает потенциал мотора.
По его мнению, крутящий момент двигателя на «Супре» будет слишком велик, чтобы пилот получал удовольствие от пилотирования, орудуя «механикой», в то время как робот как раз-таки обеспечит правильные переключения, гарантирующие наилучшую динамику и управление тягой.
Toyota рассекретила новый 1000-сильный спорткар.
При этом, что интересно, спорткар BMW Z4 нового поколения все-таки обещает сохранить механическую коробку передач, а ведь технически две эти модели являются ближайшими родственниками — у баварцев, очевидно, свой взгляд на концепцию удовольствия от вождения.
По предварительным данным, Supra получит 3-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двумя турбинами, разработанный BMW. Ожидается, что мощность двигателя составит 450 лошадиных сил. Кроме того, как ранее обещал Тада, автомобиль получит идеальную развесовку 50:50, а вот версии с гибридной силовой установкой не предвидится.
Примечательно, что по управляемости и качеству рулежки разработчики сравнивают «Супру» со спорткарами Porsche. Официально новую «Супру» должны представить осенью, предварительно — в начале октября в рамках автосалона в Париже, хотя онлайн-премьера модели может состояться и раньше этого срока. Родственный спорткар BMW Z4 нового поколения должен дебютировать чуть раньше — летом этого года.
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