Легендарный суперкар от Toyota лишится очень важного агрегата

Главный инженер проекта Supra Тетсуи Тада заявил в интервью японскому изданию Infoseek, что новой Toyota Supra механика будет не нужна: по его мнению, приготовленный для спорткара робот с двумя сцеплениями наилучшим образом раскрывает потенциал мотора.

По его мнению, крутящий момент двигателя на «Супре» будет слишком велик, чтобы пилот получал удовольствие от пилотирования, орудуя «механикой», в то время как робот как раз-таки обеспечит правильные переключения, гарантирующие наилучшую динамику и управление тягой.

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При этом, что интересно, спорткар BMW Z4 нового поколения все-таки обещает сохранить механическую коробку передач, а ведь технически две эти модели являются ближайшими родственниками — у баварцев, очевидно, свой взгляд на концепцию удовольствия от вождения.

По предварительным данным, Supra получит 3-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двумя турбинами, разработанный BMW. Ожидается, что мощность двигателя составит 450 лошадиных сил. Кроме того, как ранее обещал Тада, автомобиль получит идеальную развесовку 50:50, а вот версии с гибридной силовой установкой не предвидится.