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Возрожденную Toyota Supra оставят без «механики»
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Возрожденную Toyota Supra оставят без «механики» 

Motor.ru 42 минуты назад
Фото: Motor.ru
Возрожденная Toyota Supra, работа над которой ведется с 2015 года, не получит версию с механической коробкой передач. По мнению главного инженера проекта Тетсуи Тада, «робот» с двумя сцеплениями позволит лучше реализовать потенциал силовой установки. Об этом пишет Infoseek.
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Этим агрегатом станет трехлитровая рядная «шестерка», разработанная BMW, которая на «Супре» будет комплектоваться двумя турбонагнетателями. По предварительной информации, отдача мотора составит около 450 лошадиных сил. На этапе тестирования прототипов новый спорткар сравнивали с Porsche 718 и 911, которые также оснащаются роботизированной трансмиссией, и отмечали его «управляемость и чувственность двигателя».
Ранее Тада, также ответственный за постройку спорткупе GT 86, извинился за слишком долгую разработку нового спорткара. Он считает, что 15 лет — слишком долгий срок, и компании следовало сделать это гораздо раньше.
При этом о новой Supra информации до сих пор мало. Известно, что двухдверку построят на общей платформе с BMW Z4 следующего поколения. Однако модели будут по-разному настроены и их сходство будет минимальными.
На автосалоне в Женеве Toyota представила гоночный прототип GR Supra Racing Concept, который дает представление о том, как будет выглядеть гоночная модификация новой «Супры».
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