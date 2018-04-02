Возрожденную Toyota Supra оставят без «механики»

Возрожденная Toyota Supra , работа над которой ведется с 2015 года, не получит версию с механической коробкой передач. По мнению главного инженера проекта Тетсуи Тада, «робот» с двумя сцеплениями позволит лучше реализовать потенциал силовой установки. Об этом пишет Infoseek.

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Этим агрегатом станет трехлитровая рядная «шестерка», разработанная BMW , которая на «Супре» будет комплектоваться двумя турбонагнетателями. По предварительной информации, отдача мотора составит около 450 лошадиных сил. На этапе тестирования прототипов новый спорткар сравнивали с Porsche 718 и 911, которые также оснащаются роботизированной трансмиссией, и отмечали его «управляемость и чувственность двигателя».

Ранее Тада, также ответственный за постройку спорткупе GT 86, извинился за слишком долгую разработку нового спорткара. Он считает, что 15 лет — слишком долгий срок, и компании следовало сделать это гораздо раньше.

При этом о новой Supra информации до сих пор мало. Известно, что двухдверку построят на общей платформе с BMW Z4 следующего поколения. Однако модели будут по-разному настроены и их сходство будет минимальными.

На автосалоне в Женеве Toyota представила гоночный прототип GR Supra Racing Concept, который дает представление о том, как будет выглядеть гоночная модификация новой «Супры».

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