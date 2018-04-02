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Subaru возобновит продажи Legacy в России после трехлетнего перерыва
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Subaru возобновит продажи Legacy в России после трехлетнего перерыва 

Rambler News Service 35 минут назад
Subaru Motor возобновит продажи полноприводного седана Legacy шестого поколения на российский рынке в начале мая 2018 года, сообщил RNS официальный представитель компании.
«Ожидаем продажи Legacy в начале мая», — сказал он.
Компания 2 апреля начала принимать заказы на модель Legacy по цене от 2,069 млн рублей, следует из ее сообщения. Ранее поставки модели прошлого поколения прекратились на российский рынок в конце 2014 года, а продажи завершились в начале 2015 года, уточнили RNS в компании.
На выбор покупателей будут предложены две комплектации — Elegance по цене 2,069 млн рублей и Premium ES за 2,2 млн рублей с горизонтально-оппозитным двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 175 л.с., работающий в паре с бесступенчатой трансмиссией вариаторного типа Lineartronic CVT. Для заказа доступны шесть вариантов цветов кузова.
Продажи новых автомобилей Subaru в России выросли на 8% в 2017 году по сравнению с 2016 годом, до 6,08 тыс. штук.
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