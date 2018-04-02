Nissan планирует продавать по 1 миллиону электромобилей в год

Японская компания рассказала о своих планах на следующие четыре года. Целью Nissan является к 2022 году ежегодно реализовывать по одному миллиону электрифицированных транспортных средств, а также значительно дополнить линейку полностью электрических автомобилей.

Помимо этого, Nissan планирует запустить компактный электрический сити-кар kei в Японии, кроссовер, вдохновленный концептуальной моделью IMx Concept, и электрифицировать модельный ряд Infiniti, начиная с 2021 года. В 2022 году марка будет активно внедрять технологию ProPILOT в двадцати модификациях и представлять их на 20 мировых рынках. Таким образом компания хочет добиться показателей продаж в 1 миллион автомобилей, оборудованных ProPILOT. Исполнительный директор по планированию Nissan Филипп Клейн отмечает: «Наша стратегия в области технологий направлена на то, чтобы Nissan развивал автомобильную промышленность». Компания в основном сосредоточена на развитии автономных технологий и новых услуг мобильности. К 2022 году Nissan ожидает, что 40% продаж на европейском и японском рынке составят электрифицированные автомобили, а к 2025 году эта цифра возрастет до 50 процентов.