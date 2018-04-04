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Новая версия Mazda 3 Sport Black оценивается в 30 тысяч долларов
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Новая версия Mazda 3 Sport Black оценивается в 30 тысяч долларов 

Auto.Today 19 минут назад
Фото: Auto.Today
Уже с третьего апреля Mazda начала принимать заказы на специальную версию 3 Sport Black. Снаружи она отличается набором уникальных 18-дюймовых колесных дисков, спойлером на крышке багажного отсека и несколькими вариантами отделки экстерьера (Soul Red Metallic, Snowflake White Pearlescent и Eternal Blue Mica).
Тираж уникальной модели будет ограничен 700 экземплярами, оцененными в 30 982 доллара США. Mazda 3 предложит внушительный список оборудования, позволяющий удовлетворить абсолютно все потребности, и включающий камеру заднего вида, светодиодную подсветку, рулевое колесо с подогревом, аудиосистему Bose, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, а также 7-дюймовую информационно-развлекательную систему с сенсорным дисплеем и встроенной навигацией.
Под капотом новинки расположится 2,0-литровый бензиновый двигатель Skyactiv-G, обеспечивающий 118 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента, и соединенный с шестиступенчатой механической коробкой передач. Такое оснащение позволит разгоняться от 0 до 100 км/ч за 8,9 секунды и достигать предельной скорости в 194 км/ч. Расход топлива — 5,1 литров на 100 километров, выбросы — 119 г/км.
Управляющий директор Mazda Motors UK Джереми Томсон отмечает: «Специальный выпуск Sport Black представляет еще большую ценность для наших клиентов, и я уверен, что выигрышная комбинация дополнительного оборудования, отличительные улучшения стиля и конкурентоспособная цена сделают его очень популярным дополнением к уже обширному ассортименту Mazda 3».
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