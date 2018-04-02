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«Заряженный» Mercedes-Benz C-класса частично переведут на электротягу
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«Заряженный» Mercedes-Benz C-класса частично переведут на электротягу 

Motor.ru 37 минут назад
Фото: Motor.ru
«Заряженное» семейство Mercedes-AMG C 63 следующего поколения будет комплектоваться гибридной силовой установкой. Глава компании Тобиас Моерс назвал такое решение «данностью». Его слова приводит издание CarAdvice.
«Если правильно использовать компоненты гибридных силовых установок, то вы удивитесь, как много можно от них получить. Это значит, что Mercedes-AMG C 63 следующего поколения точно будет гибридным», — заявил Моерс.
Семейство текущего поколения комплектуется битурбированной V-образной «восьмеркой» рабочим объемом четыре литра. В зависимости от версии агрегат выдает либо 476, либо 510 лошадиных сил.
На автосалоне в Нью-Йорке дебютировал AMG C 63 нового поколения. Модель получила девятидиапазонную автоматическую коробку передач, доработанную подвеску и измененный дизайн экстерьера.
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