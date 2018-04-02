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Самый мощный Mercedes C-class станет гибридным
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Самый мощный Mercedes C-class станет гибридным 

Автовести 1 час назад
Фото: Mercedes
На прошедшем в Нью-Йорке автосалоне линейка моделей Mercedes-AMG C63 была представлена в обновленном варианте, то есть никаких радикальных технических изменений не претерпела, сохранив свои знаменитые "турбовосьмерки". Однако глава AMG Тобиас Моерс уже дал понять, что в обозримом будущем модель ждут серьезные изменения, которые вряд ли понравятся фанатам.
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В интервью изданию Car Advice Моерс предрек дальнейшее ужесточение экологических стандартов, с которыми нынешний 4-литровый V8 компании справляться уже на сможет.
"Нам приходится проявлять изобретательность, а я лично ставлю своей задачей добиться наилучшей мощности и динамики, что напрямую не связано с количеством цилиндров. Так что следующий C63, без сомнения, будет гибридным. Это факт. ", — признал Моерс.
Глава AMG пообещал, что фирменный звук AMG-моторов сохранится, даже несмотря на переход на гибридные силовые установки: инженеры компании сделают все возможное для того, чтобы предложить наилучшее решение. Что же касается эффективности гибридов, то Моерс уверяет, что они обладают на удивление обширным потенциалом в плане мощности и динамики. Главное — грамотно и эффективно использовать все компоненты.
Нынешнее поколение Mercedes-AMG С63, напомним, оснащается 4-литровым бензиновым V8 мощностью 476 (базовая версия) или 510 (S-версия) лошадиных сил. На автосалоне в Нью-Йорке самый мощный C-класс предстал в обновленном варианте. Изменился дизайн решетки радиатора (появились тонкие вертикальные планки), обновилась светотехника и патрубки выхлопной системы, в салоне появились новые варианты отделки и новое рулевое колесо.
К тому же теперь и базовая версия C63 вооружена электронным дифференциалом повышенного трения (раньше это была прерогатива старшей версии C63 S, а на стандартном C63 стоял механический дифференциал). Динамика разгона, как и мощность, не изменилась. Она зависит от типа кузова и варьируется от 4,2 секунды до сотни (универсал и кабриолет C63) до 3,9 секунды до сотни (купе C63 S).
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