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Cadillac поделился планами на ближайшие годы
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Cadillac поделился планами на ближайшие годы 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Американский производитель представил компактную модель XT4, готовую «ошеломит мир», а также рассказал о своих планах на будущее.
Cadillac XT4 2019 модельного года — первый шаг компании к масштабному расширению линейки, который позволит в будущем выпускать совершенно новую модель каждые шесть месяцев в течении следующих трех лет. Automotive News сообщает, что за данным автомобилем последует более габаритный кроссовер, который получит название XT6 или XT7, и после него дебютирует модификация CT5, пришедшая на замену ATS и CTS. Помимо указанных транспортных средств, корпорация занимается разработкой нового Escalade и седана начального уровня. Последние смогут составить серьезную конкуренцию Audi A3 и Mercedes-Benz CLA.
До сих пор мало что известно о модели XT4, однако ранее представитель Cadillac рассказал: «Я не думаю, что миру нужен еще один большой стандартный седан». Это говорит о том, что компания значительно отойдет от флагманского седана, чтобы составить серьезную конкуренцию роскошным Audi A8, BMW 7-Series и Mercedes-Benz S-Class. Кроме этого, говоря о новинке, Cadillac подтвердила, что предложит целый ряд электрических моделей — не менее 20 экологически чистых автомобилей к 2023 году.
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