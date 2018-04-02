Cadillac поделился планами на ближайшие годы

Американский производитель представил компактную модель XT4, готовую «ошеломит мир», а также рассказал о своих планах на будущее.

Cadillac XT4 2019 модельного года — первый шаг компании к масштабному расширению линейки, который позволит в будущем выпускать совершенно новую модель каждые шесть месяцев в течении следующих трех лет. Automotive News сообщает, что за данным автомобилем последует более габаритный кроссовер, который получит название XT6 или XT7, и после него дебютирует модификация CT5, пришедшая на замену ATS и CTS. Помимо указанных транспортных средств, корпорация занимается разработкой нового Escalade и седана начального уровня. Последние смогут составить серьезную конкуренцию Audi A3 и Mercedes-Benz CLA.