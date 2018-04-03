Ещё
Hyundai Sonata начали собирать в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hyundai Sonata начали собирать в России 

CarClub 38 минут назад
Фото: CarClub
Компания Hyundai отрапортовала о начале локальной сборки седанов Sonata. Производством занимается завод «Автотор» в Калининграде, который уже выпускает четыре модели этого бренда — Elantra, Tucson, Santa Fe и Grand Santa Fe.
Sonata вернулась на российский рынок осенью прошлого года. Модель пришла на смену седану и универсалу i40. На старте продаж четырехдверка стоила от 1 245 000 до 1 695 000 рублей, однако к сегодняшнему дню подорожала до 1 275 000 — 1 725 000 рублей. Автомобиль продается только с 6-ступенчатым автоматом, с которым сочетаются бензиновые атмосферники объемом 2,0 и 2,4 литра. Для модели доступны пять уровней оснащения и один опциональный пакет для топовой версии.
«Автотор» занимается выпуском и родственных бренду Hyundai автомобилей Kia. Правда, их в линейке предприятия уже 11, причем две из них — Cerato и Sorento — производятся по полному циклу. Последней новинкой в январе этого года стал фастбек Kia Stinger.
CarClub: последние новости
Автосалон в Нью-Йорке 2018: новинки второго эшелона Honda превратила CR-V в родстер В Россию вернутся иранские автомобили
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие автоновинки появятся в России в апреле
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем252
RAV4 может получить семиместный салон
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Универсал «Веста SW» добрался до ЕC
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение