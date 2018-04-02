Эксперт: Toyota Camry перестала быть «машиной-диваном»

Напомним, в понедельник российское представительство Toyota объявило старт предзаказа Toyota Camry новой генерации и цены на эту модель. В базовой версии машина оказалась на 8 тысяч рублей дешевле, чем та, что продается сейчас, но в среднем, по данным компании, стоимость выросла на 4,5%.

Впрочем, переплачивать есть за что. Автомобиль получил яркий и динамичный облик и футуристичный дизайн интерьера. В Toyota не скрывают, что впервые создавали дизайн Camry, ориентируясь не на то, какое впечатление он производит на дороге или какие удобства несет пассажирам, а исключительно на драйверские ощущения. Благодаря новой платформе водительское сиденье максимально опустилось и передвинулось едва ли не в центр автомобиля, что считается оптимальным расположением с точки зрения инженерии. Кроме того, у машины появились полностью светодиодная оптика и новые опции, кузов стал более жестким, подвеска — более управляемой, а материалы отделки — более качественными.

Признавая все эти преимущества, эксперт «РГ», между тем, не торопится с авансами в адрес новой генерации популярной модели.

— Пожалуй, впервые перспективы новой Camry не кажутся мне однозначными, — заявил Максим Трусов . — И дело совсем не в цене, которая немного поднялась по сравнению с автомобилем текущего поколения. Любимый россиянами бизнес-седан сильно изменился. Это и внешний вид — машина стала изящнее, приобрела спортивность и дерзость. Но главное то, как она едет. Новая Camry — уже не машина-диван, которая была комфортной и плохо управляемой, с пустым рулем, кренами и плохими тормозами. Автомобиль нового поколения — с заявкой на драйв. Camry стало интересно управлять. Как подобные кардинальные изменения в характере воспримут поклонники модели — большой вопрос.

Максим Трусов привел в пример судьбу «одноклассника» Camry — Nissan Teana.

— Пока машина была «диваном», плохо управлялась, но при этом была комфортной, у нее были хорошие продажи. Когда при смене поколений, инженеры сделали ее драйверской, она провалилась, и в последствие машину даже убрали с нашего рынка, — напомнил эксперт.

Кстати, Максим Трусов прокомментировал и перспективы другого бизнес-седана, который с сегодняшнего дня доступен для заказа в России — Subaru Legacy. Автомобиль с горизонтально-оппозитным двигателем объемом 2,5 литра мощностью 175 л.с., вариатором и полным приводом представлен в двух комплектациях — за 2 069 000 и 2 219 900 рублей. И в данном случае у эксперта нет сомнений.

— У Legacy только один плюс. В этом классе нет полноприводных седанов массового сегмента. Только «премиум», а это уже другая цена. И все равно я не верю в перспективы этого автомобиля. Купить эту машину может только сумасшедший поклонник Subaru, — уверен Трусов. — Но «субаристы» — это особая каста, люди, которые убеждены, что их автомобили самые лучшие, при этом ни на чем другом они, как правило, не ездили. Высокая цена, убогий салон, традиционно крайне не выдающийся дизайн и всего лишь один мотор на выбор — как говорится, до свидания. Тебя долго не было в России, и не надо было возвращаться, — иронично заключил Максим Трусов.